Sẽ có nhiều tuyến xe buýt đưa người dân TP.HCM tới sân bay Long Thành

Chỉ còn vài tháng nữa, siêu sân bay Long Thành sẽ chính thức đưa vào khai thác thương mại - dự kiến từ ngày 11.6. Theo kế hoạch, khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chuyển sang sân bay mới. Việc sớm có phương tiện kết nối TP.HCM đi sân bay Long Thành được người dân vô cùng quan tâm.

Sắp có xe buýt kết nối với sân bay Long Thành ẢNH: TN

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), hiện quãng đường từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành dài khoảng 40 km, trong khi các tuyến cao tốc, metro kết nối vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, Trung tâm đang lên phương án nghiên cứu 7 tuyến xe buýt đưa người dân từ trung tâm TP.HCM, khu vực Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tới sân bay mới. Trước mắt, trong sân bay đã có vị trí đậu cho xe buýt nên ngay sau khi đưa vào khai thác sẽ có phương tiện kết nối.

Các đơn vị đã lên phương án xây dựng nhà chờ, luồng tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ, thông suốt. Đồng thời có ngay phương tiện kết nối kịp thời, phục vụ người dân đi lại ngay sau khi sân bay đi vào hoạt động.

"Dự kiến xe buýt kết nối sân bay Long Thành sẽ chạy thẳng, không đón khách dọc đường. Điều này đảm bảo thời gian và lộ trình cho hành khách về sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM đúng giờ" - đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thông tin thêm.

Thực tế, hệ thống đường bộ vẫn sẽ là trục kết nối chính đưa người dân TP.HCM tới sân bay Long Thành trong giai đoạn đầu khai thác. Tuy nhiên, TP.HCM xác định với kịch bản chuyển hết đường bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành, chỉ có đường sắt mới đảm đương được nhu cầu di chuyển rất lớn. Do đó, thành phố đang rốt ráo triển khai các dự án đường sắt, metro kết nối từ TP.HCM tới siêu cảng.

Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sau khi mạng lưới metro phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay được triển khai hoàn thiện, thời gian di chuyển dự kiến chỉ khoảng 20 - 25 phút. Các tuyến này sẽ kết nối đồng bộ với mạng lưới metro trong TP, giúp hành khách quốc tế có thể từ ga metro trung tâm di chuyển thẳng tới sân bay mà không cần phương tiện cá nhân.

Chưa kể, dịch vụ vận tải công cộng gồm hệ thống xe buýt nhanh, shuttle bus chất lượng cao từ các phường trung tâm, các bến xe và các tỉnh lân cận sẽ được tổ chức với tần suất cao, đảm bảo thời gian ổn định và chi phí hợp lý.