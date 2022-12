Sẽ hạn chế nhập khẩu thịt đông lạnh để cứu giá heo

Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, giá heo đạt chuẩn tại địa phương chỉ khoảng 53.000 đồng/kg, heo quá lứa chỉ còn 48.000 - 49.000 đồng/kg. Hiện tại, đàn heo của địa phương trong khoảng từ 40 - 60 kg/con chiếm khoảng 60% tổng đàn. Do đó nguồn cung thịt tại chỗ và cho cả TP.HCM luôn bảo đảm.

“Bộ NN-PTNT cần có các biện pháp cần thiết để đưa giá heo hơi về mức phù hợp với thị trường để đảm bảo lợi ích cân đối giữa các bên”, ông Thắng kiến nghị.

Cùng có mối lo chung về khó khăn của ngành chăn nuôi, ông Lê Thanh Tâm, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương cho hay, tổng đàn heo của tỉnh khoảng 950.000 con và đàn gia cầm khoảng gần 14 triệu con. Mỗi ngày có khả năng cung ứng khoảng 7.000 - 8.000 con heo trên địa bàn tỉnh và TP.HCM. Tuy nhiên, năng lực hiện tại có thể cung cấp đến 10.000 con heo mỗi ngày. Sở mong muốn có thể kết nối với những thị trường lân cận để mở rộng nguồn cung thịt lợn và thịt gà.

Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó chủ tịch phụ trách miền nam của Hội Chăn nuôi Việt Nam thừa nhận : Năm 2022, ngành chăn nuôi đã gặp nhiều khó khăn, hiệu quả mang lại cho người chăn nuôi thấp. Dự báo nhu cầu về thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ giảm so với những năm trước do nhiều lý do khách quan và chủ quan.





Theo ông Lê Viết Bình, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ NN-PTNT phía nam: Giá heo thấp là vấn đề được cả Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương nghiên cứu giải quyết. Bộ NN-PTNT cũng đã làm việc với một số địa phương trọng điểm và các doanh nghiệp để tìm giải pháp. Hiện có hai phương án quan trọng được đặt ra là hạn chế nhập khẩu thịt heo đông lạnh từ nước ngoài và tạm trữ thịt heo vào kho lạnh. Khả năng trước mắt sẽ kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách hạn chế thịt heo đông lạnh nhập khẩu. Còn giải pháp giết mổ rồi đông lạnh tạm trữ có thể chưa cần áp dụng.

“Qua diễn đàn này chúng tôi cũng muốn thông tin rộng rãi đến người chăn nuôi như vậy để tránh tình trạng người dân bán đổ bán tháo và không dám tái đàn. Sau đó lại rơi vào khủng hoảng thiếu như những năm trước đây”, ông Bình nói.