Sẽ hoàn thiện quy định đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác ở hải đảo

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, hiện công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị tại Trường Sa do lực lượng quân y đảm nhiệm; Bộ Y tế cũng thường xuyên phối hợp tích cực với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng để chuyển từ việc phối hợp mang tính "vụ việc, hỗ trợ" sang cơ chế chỉ huy hiệp đồng thống nhất trong cấp cứu thảm họa, dịch bệnh trên biển. Hằng năm, các bệnh viện thuộc Bộ Y tế tổ chức nhiều chuyến khám chữa bệnh cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà quân và dân tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) Ảnh: PHẠM HIỆP

Thứ trưởng Thuấn cũng chia sẻ, các bác sĩ tuyến đảo đang làm việc với tinh thần cao nhất, vừa là người thầy thuốc, cũng vừa là những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự cống hiến của các cán bộ y tế trên quần đảo Trường Sa là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để hệ thống y tế biển đảo phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về chế độ đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế tham gia công tác ở hải đảo.

Trong chuyến công tác, đoàn đã thăm, làm việc với các bệnh xá, tìm hiểu về công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của lực lượng quân y đang làm nhiệm vụ tại các đảo. Đoàn công tác đã huy động gần 6 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ các đảo và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần; hỗ trợ bệnh xá của các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.



