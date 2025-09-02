Sẽ khánh thành quảng trường mang tên nước Việt Nam ở Uruguay

Chiều 2.9, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Uruguay, nhân dịp đoàn sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80) tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu Uruguay có ông Guillermo Rehermann, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Uruguay phụ trách công tác tổ chức và chính sách cán bộ; anh Claudio Abesun Lospez, Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Uruguay và ông Raúl Juan Pollak Giampietro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Uruguay tại Việt Nam.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Uruguay

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy bày tỏ vui mừng gặp lại các lãnh đạo Đoàn TNCS Uruguay sau hơn hai năm kể từ chuyến công tác tới Montevideo (4.2023). Anh Bùi Quang Huy khẳng định, cuộc gặp là dịp quan trọng để hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động thanh niên, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Anh Bùi Quang Huy tiếp ông Guillermo Rehermann ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy giới thiệu về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 và những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Anh Huy nhấn mạnh vai trò của thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ quý báu của thanh niên tiến bộ thế giới, trong đó có thanh niên Uruguay.

Về hợp tác thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề xuất hai bên duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ mô hình hoạt động; nghiên cứu tổ chức định kỳ các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn; phối hợp hỗ trợ thanh thiếu nhi hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY).

Anh Bùi Quang Huy tặng quà ông Guillermo Rehermann ẢNH: XUÂN TÙNG

Sự đoàn kết của Việt Nam là tấm gương cho nhiều nước

Tại buổi gặp gỡ, ông Guillermo Rehermann bày tỏ những ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng và hai tổ chức thanh niên.

Ông Rehermann mô tả không khí của ngày lễ là một "ngày hội lớn" thực sự của nhân dân Việt Nam, thể hiện qua sự tham gia đông đảo và không khí hân hoan trên khắp các nẻo đường. Ông bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được đồng hành cùng nhân dân Việt Nam và các đoàn đại biểu quốc tế trong sự kiện trọng đại này.

Đối với ông và phái đoàn Uruguay, cuộc đấu tranh kiên cường và lịch sử hào hùng của Việt Nam luôn là một tấm gương và nguồn cảm hứng lớn lao.

Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Uruguay tặng sách anh Bùi Quang Huy ẢNH: PHAN LINH

Ông nhấn mạnh, cuộc đấu tranh giành độc lập và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là bài học quý giá, cần được lan tỏa rộng rãi, đặc biệt tới thế hệ trẻ Uruguay. "Sự đoàn kết của Việt Nam là tấm gương cho nhiều nước", ông nhấn mạnh.

Để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, ông Rehermann chia sẻ về những kế hoạch cụ thể tại thủ đô Montevideo, bao gồm việc khánh thành quảng trường mang tên nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và dự kiến đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, một cuốn sách về các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị để xuất bản. Ông đề xuất tăng cường các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng và hai tổ chức thanh niên, có thể thông qua các hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, nhằm xây dựng một thế giới đa cực, hòa bình và công bằng hơn.