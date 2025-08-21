Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ
Đội tuyển robot Trường đại học Lạc Hồng tham dự ABU Robocon 2025:

Sẽ làm nên 'cú ném trong mơ không thể cản phá' ở khu vực

Võ Ba
21/08/2025 07:00 GMT+7

Đội tuyển Robocon Trường đại học Lạc Hồng đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon 2025) diễn ra ngày 24.8 tại Mông Cổ.

Đội tuyển LH - UDS của Trường đại học Lạc Hồng sẽ cùng các đội đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Campuchia, Hy Lạp, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan, Hồng Kông tham gia ABU Robocon 2025.

Đề thi ABU Robocon 2025 với chủ đề "Chiến binh bóng rổ" mang tính đối kháng cao, đòi hỏi chiến thuật thông minh. Theo đánh giá của các thành viên ban giám khảo Cuộc thi Robocon trong nước năm 2025, điểm mạnh giúp đội LH - UDS vượt trội chính là sự am hiểu kỹ luật chơi, kiên định với chiến lược phòng thủ tì đè hiệu quả ngay từ đầu, ngăn cản đối thủ ghi điểm.

Đội tuyển LH - UDS (Unstoppable Dream Shot - Cú ném trong mơ không thể cản phá) gồm 15 thành viên, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Đình Đại. Đội trưởng đội tuyển LH - UDS Lâm Quốc Thọ cho biết sở dĩ chọn cái tên "rất keo" này là trong quá trình nghiên cứu thiết kế cơ cấu cho robot, cũng như quá trình thi đấu trong nước toàn đội mong muốn thể hiện sự tự tin, sẵn sàng thi đấu và giành chiến thắng.

Đội hình LH - UDS quyết tâm chinh phục Robocon 2025 tại Mông Cổ - Ảnh 1.

Đội tuyển LH - UDS của Trường đại học Lạc Hồng

ẢNH: L.H

Trong hành trình chinh phục Cuộc thi Robocon trong nước năm 2025, đội tuyển của Trường đại học Lạc Hồng không chỉ giành chức vô địch quốc gia, mà còn gây ấn tượng mạnh khi trở thành đội đầu tiên ghi điểm tại vòng chung kết bằng cú ném xa 3 điểm.

Với bề dày 21 năm tham gia các giải thi robot, Trường đại học Lạc Hồng đã sở hữu 10 lần vô địch trong nước và 3 lần vô địch Cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo và nghiên cứu robot sinh viên. Để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, đội đã trải qua 8 tháng tập luyện vượt qua nhiều khó khăn.

Đội trưởng Lâm Quốc Thọ nhớ lại kỷ niệm khó quên nhất là khi bộ bắn và tay cầm game gặp trục trặc ngay trước ngày thi đấu loại trực tiếp, buộc cả đội phải thức trắng đêm sửa chữa để kịp thời bước vào sân đấu hôm sau.

Qua nghiên cứu, các đội đối thủ chính của chúng ta vẫn là: Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng chúng tôi hy vọng mang về chức vô địch. Tôi tin tưởng rằng đội tuyển LH - UDS với tinh thần kỷ luật, sáng tạo và khát vọng cống hiến sẽ thi đấu hết mình. Thành công của các em chính là niềm tự hào của Trường đại học Lạc Hồng, của quê hương Đồng Nai và của cả nước.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

Chia sẻ trước giờ lên đường, Thọ gửi lời nhắn: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon 2025 và có cơ hội tranh tài cùng những đội mạnh nhất khu vực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để cống hiến và sáng tạo trong sân chơi này. Với sự chuẩn bị kỹ càng, và sự động viên của thầy cô Trường đại học Lạc Hồng, chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để có kết quả cao nhất mang vinh quang về cho đất nước".

Để có được thành quả 10 lần vô địch trong nước và 3 lần vô địch Cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương, Trường đại học Lạc Hồng đã đầu tư rất lớn vào ngành điện - điện tử, cơ khí - tự động hóa và công nghệ thông tin. Theo tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, trường đang nghiên cứu mở ngành kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (là ngành đào tạo liên ngành điện - điện tử, cơ khí - tự động hóa và công nghệ thông tin), ngành học này đang dần trở thành ngành mũi nhọn trong lĩnh vực công nghệ với rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Nói về giải đấu năm nay, tiến sĩ Lâm Thành Hiển cho biết: "Qua nghiên cứu, các đội đối thủ chính của chúng ta vẫn là: Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng chúng tôi hy vọng mang về chức vô địch. Tôi tin tưởng rằng đội tuyển LH - UDS với tinh thần kỷ luật, sáng tạo và khát vọng cống hiến sẽ thi đấu hết mình. Thành công của các em chính là niềm tự hào của Trường đại học Lạc Hồng, của quê hương Đồng Nai và của cả nước".

Khám phá thêm chủ đề

ABU Robocon 2025 Trường đại học Lạc hồng đội tuyển robot Việt Nam Robocon
