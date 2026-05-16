Sức khỏe

Sẽ trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ cho trẻ 16 - 30 tháng tuổi

Liên Châu
16/05/2026 09:32 GMT+7

Theo hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân của Bộ Y tế ngày 12.5, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ thực hiện khám theo Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 7.5.2026 của Bộ Y tế. Cụ thể: áp dụng trên toàn quốc, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám: các dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng; đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; đánh giá tiêm chủng. Thực hiện khám tổng thể và các bộ phận: da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh; trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ (áp dụng cho trẻ từ 16 - 30 tháng tuổi).

Sẽ trắc nghiệm nguy cơ tự kỷ cho trẻ 16 - 30 tháng tuổi - Ảnh 1.

Trẻ em đặc biệt trong giờ can thiệp với giáo viên

Ảnh: NGUYỄN MINH PHỤNG

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sẽ khám sức khỏe cho các nhóm: từ 6 đến dưới 18 tuổi; khám chuyên khoa phụ sản trong khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ; khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ, học sinh, người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù…

Trong đó, với người từ đủ 18 tuổi trở lên, ngoài khám đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng cơ bản, sẽ thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm: xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh. Các xét nghiệm khác thực hiện theo tình hình thực tiễn về khả năng hỗ trợ chi trả của địa phương hoặc khi có yêu cầu tự nguyện chi trả của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hướng dẫn cũng lưu ý cần phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp và thuận tiện cho người dân, tránh quá tải. Khi hỏi tiền sử bệnh tật, khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, nếu có dấu hiệu tổn thương nghi ngờ mắc bệnh lao, u phổi hay bệnh lý khác, người hành nghề cần chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên khoa làm căn cứ chẩn đoán, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để chẩn đoán và can thiệp sớm.

Nhận biết sớm dấu hiệu trẻ tự kỷ

Tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa với mức độ từ nhẹ đến nặng, thường khởi phát trước 3 tuổi.

