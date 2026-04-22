Sức khỏe

Ăn thịt kiểu này, người lớn tuổi vừa khỏe vừa tránh nguy cơ bệnh tật

Ngọc Quý
22/04/2026 14:53 GMT+7

Thịt là một phần quen thuộc trong bữa ăn. Với người lớn tuổi, nếu ăn không đúng cách, đặc biệt là ăn quá nhiều thịt đỏ hoặc thịt chế biến, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và bệnh mạn tính sẽ tăng cao.

Vấn đề không phải là người lớn tuổi có nên ăn thịt hay không mà là ăn như thế nào để vừa có lợi vừa an toàn. Thịt cung cấp protein chất lượng cao, sắt và vitamin B12. Đây là những chất rất quan trọng giúp duy trì cơ bắp, hệ miễn dịch và năng lượng cho cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người lớn tuổi nên ưu tiên ăn thịt gà không da và cá hơn thịt đỏ

Trên thực tế, nhu cầu protein ở người lớn tuổi không hề giảm mà còn tăng lên. Nguyên nhân là do cơ thể dần mất khả năng sử dụng protein hiệu quả như trước.

Nghiên cứu trên chuyên san Journal of the American Medical Directors Association cho biết người trên 65 tuổi nên nạp khoảng 1 - 1,2 gram protein trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Lượng này đủ để giúp duy trì khối cơ và chức năng vận động. Do đó, thịt vẫn là một nguồn protein thuận tiện và giàu dinh dưỡng.

Ăn quá nhiều thịt đỏ tiềm ẩn rủi ro sức khỏe

Tuy vậy, không phải cứ ăn nhiều thịt là tốt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến như xúc xích hay thịt xông khói, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Nguyên nhân là do hàm lượng chất béo bão hòa cao cũng như hình thành các hợp chất có hại khi nấu ở nhiệt độ cao.

Điều quan trọng là người lớn tuổi nên lựa chọn loại thịt phù hợp. Họ nên ưu tiên các loại thịt nạc và dễ tiêu hóa như thịt gà bỏ da hoặc cá. Cá đặc biệt có lợi vì chứa a xít béo omega-3, giúp bảo vệ tim mạch và giảm viêm.

Ngược lại, thịt đỏ như thịt bò hoặc thịt heo nên được ăn ở mức vừa phải và không nên ăn quá thường xuyên. Các loại thịt chế biến sẵn thì nên hạn chế tối đa vì thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh. Những loại thịt này gồm xúc xích, thịt nguội, lạp xưởng, thịt xông khói, thịt bò khô hay thịt đóng hộp.

Chế biến đúng cách để tránh chất có hại

Cách chế biến thịt cũng đóng vai trò rất quan trọng. Những phương pháp chế biến như luộc, hấp hoặc hầm giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng mà không tạo ra nhiều chất có hại.

Ngược lại, chiên ngập dầu hoặc nướng ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất gây viêm, không tốt cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên. Vì vậy, người lớn tuổi nên ưu tiên các cách nấu đơn giản, ít dầu mỡ và hạn chế sử dụng quá nhiều muối hoặc gia vị đậm, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Ăn thịt đỏ bao nhiêu gram/tuần là tốt nhất cho tim mạch?

Thịt đỏ là nguồn cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12 quan trọng. Chúng có lợi về mặt dinh dưỡng nhưng nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng rủi ro bệnh tim mạch.

Khám phá thêm chủ đề

Người lớn tuổi bảo vệ tim sức khỏe bệnh tim mạch thịt đỏ thịt gà protein chất lượng cao
