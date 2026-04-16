Thịt bò từng bị oan: Nghiên cứu mới hé lộ sự thật bất ngờ

Một thử nghiệm vừa được công bố trên tạp chí khoa học Current Developments in Nutrition đã cung cấp thêm thông tin về việc ăn thịt bò mỗi ngày.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Trường Y tế Công cộng Đại học Indiana-Bloomington và Viện Công nghệ Illinois (Mỹ) thực hiện. Cụ thể, một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (có độ tin cậy cao) trên 24 người trong độ tuổi từ 18-74, bị thừa cân hoặc béo phì và mắc tiền tiểu đường.

Nghiên cứu mới giải oan cho thịt bò Ảnh minh họa: AI

Thịt bò vốn được cho là kém lành mạnh, chính vì thế, các nhà nghiên cứu muốn so sánh tác động của thịt bò đến quá trình chuyển hóa của cơ thể so với thịt gà.

Họ đã sử dụng thiết kế chéo: Những người tham gia phải hoàn thành 2 giai đoạn ăn khác nhau, mỗi giai đoạn kéo dài 28 ngày, giữa 2 giai đoạn là 28 ngày nghỉ.

Họ được chia thành 2 nhóm, một nhóm sẽ thực hiện giai đoạn ăn thịt bò trước và sau đó là giai đoạn ăn thịt gà, và nhóm kia sẽ ngược lại.

Với số lượng thịt (bò hoặc gà) là 85 - 99 gram thịt nấu chín mỗi ngày, cùng thói quen ăn uống thường ngày của họ.

Thước đo sức khỏe chuyển hóa và kết quả

Bệnh tiểu đường loại 2 thường phát triển sau nhiều năm kháng insulin và suy giảm chức năng tế bào β tuyến tụy. Vì vậy, để đo lường mức độ biến chứng của bệnh, các nhà nghiên cứu đã đo chức năng tế bào β và các hoóc môn điều hòa glucose để đánh giá tác động của chế độ ăn.

Kết quả thật bất ngờ: Chức năng tế bào β, độ nhạy insulin hoặc các chỉ số chuyển hóa sau khi tiêu thụ thịt bò không khác so với khi ăn thịt gà, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Tiêu thụ 170 đến 198 gram thịt bò (chưa nấu chín) mỗi ngày không ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số liên quan đến bệnh tiểu đường hoặc sức khỏe tim mạch ở người mắc tiền tiểu đường.

Tiến sĩ Kevin C Maki, tác giả nghiên cứu chính, giải thích: Tiêu thụ thịt bò kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh không những không ảnh hưởng xấu đến nguy cơ chuyển hóa tim mạch so với thịt gia cầm mà còn giúp bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Như vậy, ngay cả người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể tiêu thụ thịt bò hằng ngày mà không lo lắng việc tăng nguy cơ mắc bệnh, miễn là phải kết hợp với một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể.