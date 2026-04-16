Sẽ trình Quốc hội đề án Trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước

Đây là nội dung trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025/QH15 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Bộ Xây dựng cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Lũy kế đến hết tháng 3, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.247 căn.

Trong đó, 196 dự án hoàn thành, quy mô 170.673 căn; 220 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 214.948 căn và 321 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 315.626 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 70,1% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ thực tế một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... để có quỹ đất sạch, giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

"Mặc dù các địa phương đã dành quỹ đất lớn, đủ về số lượng để phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên "chất lượng" của quỹ đất này vẫn còn chưa đảm bảo", Bộ Xây dựng cho biết.

Nhiều ô đất nhà ở xã hội được quy hoạch, bố trí không phù hợp, ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên chưa thể đưa vào sử dụng ngay, công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đặc biệt, giá bán nhà ở xã hội tại một số dự án còn cao; xuất hiện tình trạng “cò mồi”, môi giới trái phép, quảng cáo “suất ngoại giao”. Để đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở trung ương để sớm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê đáp ứng phần nào nhu cầu về nhà ở rất lớn hiện nay.

Theo đó, chính sách tiền tệ linh hoạt là rất cần thiết, gồm các gói tín dụng chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đồng thời, ưu đãi cho vay đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền báo cáo chủ trương xây dựng mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Dự kiến đưa vào nội dung sửa luật Kinh doanh bất động sản 2023, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (tháng 10.2026).

Để minh bạch hóa thị trường, Bộ Xây dựng đang cập nhật, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu lên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội, đối tượng thụ hưởng chính sách trên cả nước.

"Đây sẽ là công cụ rà soát, quản lý đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giúp công tác xét duyệt được nhanh chóng, thuận lợi và hạn chế trục lợi chính sách", báo cáo nêu.