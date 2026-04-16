Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sẽ trình Quốc hội đề án Trung tâm giao dịch bất động sản nhà nước

Mai Hà
Mai Hà
16/04/2026 13:39 GMT+7

Dự kiến mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, sẽ được đưa vào luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới.

Đây là nội dung trong báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 263/2025/QH15 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn. 

Bộ Xây dựng sắp trình đề án Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý

Bộ Xây dựng cho biết, việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Lũy kế đến hết tháng 3, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.247 căn.

Trong đó, 196 dự án hoàn thành, quy mô 170.673 căn; 220 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 214.948 căn và 321 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 315.626 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 70,1% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ thực tế một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... để có quỹ đất sạch, giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

"Mặc dù các địa phương đã dành quỹ đất lớn, đủ về số lượng để phát triển nhà ở xã hội, tuy nhiên "chất lượng" của quỹ đất này vẫn còn chưa đảm bảo", Bộ Xây dựng cho biết.

Nhiều ô đất nhà ở xã hội được quy hoạch, bố trí không phù hợp, ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên chưa thể đưa vào sử dụng ngay, công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đặc biệt, giá bán nhà ở xã hội tại một số dự án còn cao; xuất hiện tình trạng “cò mồi”, môi giới trái phép, quảng cáo “suất ngoại giao”. Để đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở trung ương để sớm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê đáp ứng phần nào nhu cầu về nhà ở rất lớn hiện nay.

Theo đó, chính sách tiền tệ linh hoạt là rất cần thiết, gồm các gói tín dụng chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đồng thời, ưu đãi cho vay đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền báo cáo chủ trương xây dựng mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập. Dự kiến đưa vào nội dung sửa luật Kinh doanh bất động sản 2023, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (tháng 10.2026). 

Để minh bạch hóa thị trường, Bộ Xây dựng đang cập nhật, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu lên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội, đối tượng thụ hưởng chính sách trên cả nước. 

"Đây sẽ là công cụ rà soát, quản lý đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giúp công tác xét duyệt được nhanh chóng, thuận lợi và hạn chế trục lợi chính sách", báo cáo nêu.

Thủ tướng yêu cầu lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý

Thủ tướng yêu cầu lập Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương trình thành lập 'Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất' do Nhà nước quản lý, hoàn thành trước 15.12.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm giao dịch bất động sản Bộ Xây dựng Quốc hội khóa XVI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận