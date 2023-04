SEA Games 32: Các nước nhập tịch ồ ạt, vật vẫn là mỏ vàng của Việt Nam

Nhằm chuẩn bị cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây tại Campuchia, đội tuyển vật Việt Nam đã có bước chạy đà quan trọng với 2 giải đấu là Cúp các CLB vật toàn quốc 2023 tại Thanh Hóa vào tháng 3 và giải vô địch châu Á 2023 tại TP.Astana (Kazakhstan) vào tháng 4. Thông qua hai giải đấu này, BHL đội tuyển đã có được cái nhìn tổng quát nhất về lực lượng nhân sự hiện có và tính toán điểm rơi phong độ, tâm lý phù hợp cho SEA Games 32.

Ở SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 5.2022, đội tuyển vật Việt Nam đã giành tới 17 HCV trải dài ở các hạng cân của hai nội dung vật cổ điển và vật tự do. Theo ông Tạ Tùng Đức, phụ trách bộ môn vật (Tổng cục TDTT), tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9 đến 12 HCV. Trong đó, mỗi nội dung như vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ đều giao chỉ tiêu giành từ 3 đến 4 HCV. So với thành tích cách đây gần 1 năm, mục tiêu của đội tuyển vật Việt Nam khiêm tốn hơn, nhưng trên thực tế, đây là con số hợp lý trong bối cảnh các đô vật của chúng ta phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong "chuyến hành quân" trên sân khách.

"Tại SEA Games 32, ngoại trừ nước chủ nhà, các nước tham dự chỉ được đăng ký tối đa 18 bộ huy chương trong tổng số 30 bộ, đồng nghĩa với việc các đô vật chỉ được tham dự 6/10 hạng cân (đối với 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ). Bên cạnh đó, nhiều VĐV mạnh từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc cũng được các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia... tiến hành nhập tịch nhằm cạnh tranh HCV nên rất khó cho các đô vật Việt Nam. Vì thế, chúng ta sẽ phải tập trung vào các nội dung vốn là thế mạnh của mình để đạt mục tiêu đề ra", ông Tạ Tùng Đức nói.

Tại SEA Games 31, hai đô vật nhập tịch từ Iran của Campuchia là Sou Bali và Mo Sari đã mang về 1 HCV, 1 HCB ở nội dung vật tự do nam. Ngay sau đó, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Campuchia đã tiếp tục nhập tịch thêm một số VĐV từ Iran ở các hạng cân nam và các VĐV nữ từ Hàn Quốc. Lực lượng này giúp Campuchia đoạt đến 19 huy chương tại giải Vô địch vật Đông Nam Á 2022.

Bên cạnh đó, sau SEA Games 31, lực lượng nhân sự của đội tuyển vật Việt Nam cũng có một chút biến động nhỏ khi "chủ công" Hà Văn Hiếu người từng giành HCV hạng 130 kg nam SEA Games 31 ở nội dung vật cổ điển đã xin nghỉ chuyển sang công tác huấn luyện. Do vậy, ở một số hạng cân lớn, BHL đội tuyển sẽ phải có sự tính toán phù hợp.

Theo kế hoạch, sau SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu xa như ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024. Đội sẽ có một giải đấu trẻ là giải U.23 châu Á 2023 cùng chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Mông Cổ.