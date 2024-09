Sebastian Stan kể chuyện làm phim về Donald Trump

Donald Trump trầm ngâm, trong khi Stan thích chạy nhảy. Trump cố gắng kết nối các chủ đề lại với nhau qua những câu chuyện dài còn Stan không hề muốn bị bó buộc.

Phải mất một thời gian thuyết phục mới có thể đưa Stan đóng vai Donald Trump. Nam diễn viên đã tìm cách thể hiện rõ nét nhất về vị chính trị gia Mỹ.

Sebastian Stan tăng 7 kg để vào vai Donald Trump ẢNH: VARIETY

"Tôi cho rằng ông ấy thông minh hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ vì ông ấy lặp lại mọi thứ một cách nhất quán và tạo ra một thương hiệu", Stan nhận xét. Anh xem đi xem lại các video về Trump trong khi chuẩn bị quay phim The Apprentice. Stan vào vai Trump khi ông chuyển sang kinh doanh bất động sản nhưng nhanh chóng khẳng định được vị thế trong giới người nổi tiếng ở New York.

"Tôi có 130 video về ngoại hình của ông ấy trên điện thoại của mình vào nhiều thời kỳ khác nhau, từ những năm 1970 cho đến tận ngày nay. Tôi có thể lấy ra các mẫu giọng nói của ông và cố gắng ứng biến giống như ông ấy", Stan cho biết.

Stan (42 tuổi) đã tăng cân rất nhiều trong hai tháng, chính xác là 7 kg để vào vai Trump. Trước đó anh từng tham gia Captain America, I, Tonya, Gossip Girl…

A Different Man ra rạp vào ngày 20.9, trong đó Stan vào vai một người đàn ông mang khối u biến dạng. Với phim này Stan đã giành giải thưởng về diễn xuất tại LHP Berlin.

Kịch bản của The Apprentice Stan nhận được lần đầu vào năm 2019, nhưng phải mất nhiều năm để hoàn thành, khiến anh nghĩ đến giấc mơ Mỹ, giấc mơ mà Trump đã đạt được và đang định nghĩa lại.

Maria Bakalova và Sebastian Stan trong phim The Apprentice ẢNH: IMDb

Stan di cư cùng mẹ, một nghệ sĩ piano, từ Romania sang Mỹ khi còn nhỏ. Dù Trump đã khiến nước Mỹ say mê kể từ khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2015, Hollywood vẫn rất sợ The Apprentice. Bộ phim khó bán sau khi dự LHP Cannes 2024 - một kết quả bất thường đối với phim nói tiếng Anh tham gia tranh giải lớn, một phần là do nhóm luật sư của Donald Trump đã gửi một lá thư yêu cầu ngừng và hủy bỏ nhằm ngăn chặn việc phát hành bộ phim tại Mỹ trong khi LHP Cannes đang diễn ra. Cuối cùng bộ phim cũng được bán cho Briarcliff Entertainment, một nhà phân phối nhỏ. The Apprentice do Ali Abbasi đạo diễn, có phần diễn xuất của Sebastian Stan, Jeremy Strong, Maria Bakalova, Martin Donovan… sẽ ra rạp ở Mỹ vào ngày 11.10.