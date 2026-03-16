Sedan hạng B dưới 600 triệu: Toyota Vios bán chạy nhất, Mazda2 vượt mặt Hyundai Accent

Sức hút vốn đã sụt giảm cùng với thời gian bán hàng gián đoạn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026… khiến doanh số phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng "chạm đáy" kể từ sau đại dịch Covid-19. Không có bất kỳ mẫu xe nào thuộc phân khúc này giữ được mức tăng trưởng dương so với tháng liền trước đó, thậm chí những mẫu mã một thời hút khách như Hyundai Accent cũng đang vật lộn với khó khăn khi doanh số giảm mạnh.

Doanh số phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng "chạm đáy" kể từ sau đại dịch Covid-19

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B giảm gần một nửa so với tháng đầu năm

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 2.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 1.684 xe, giảm 46% tương đương 1.431 xe so với tháng 1.2026. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố. Bên cạnh đó cũng không bao gồm lượng xe KIA Soluto bán ra khi THACO KIA không công bố kết quả bán hàng chi tiết dòng xe này.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp, doanh số xe sedan hạng B sụt giảm, đồng thời cũng là tháng có lượng xe bán ra thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe sedan hạng B bán ra trong tháng 2.2026 cũng ít hơn 659 xe tương đương 28,1%. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, sức mua giảm cùng với thời gian bán hàng bị rút ngắn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 là yếu tố tác động đến sự sụt giảm doanh số của phân khúc này.

Xu hướng ưa chuộng xe gầm cao cỡ nhỏ khiến sedan hạng B dù có giá bán hấp dẫn dần bị lép vế

Bên cạnh đó, phải thừa nhận thực tế ô tô sedan hạng B cũng như dòng xe sedan nói chung đang ngày càng mất sức hút trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, nhiều lựa chọn cùng với thị hiếu khách hàng đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Người Việt mua ô tô cỡ nhỏ ngày càng đề cao tính kinh tế, tiết kiệm… vì thế đang dần hướng đến các dòng xe hybrid, xe điện. Trong khi đó, xu hướng khách hàng ưa chuộng xe gầm cao cỡ nhỏ cũng khiến sedan hạng B dù có giá bán hấp dẫn cũng dần bị lép vế.

Toyota Vios bán chạy nhất, Mazda2 vượt mặt Hyundai Accent

Trong số 8 mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, gồm: Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, KIA Soluto, Skoda Slavia lắp ráp trong nước; Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera nhập khẩu từ Thái Lan; ngoại trừ KIA Soluto, Nissan Almera và Skoda Slavia không công bố doanh số, lượng tiêu thụ các mẫu mã còn lại đều sụt giảm so với tháng trước đó.

Doanh số Toyota Vios giảm mạnh nhất khi chỉ có 615 xe đến tay người dùng trong tháng 2.2026

Trong đó, doanh số Toyota Vios giảm mạnh nhất khi chỉ có 615 xe đến tay người dùng trong tháng 2.2026, giảm hơn 500 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này vẫn đủ giúp Toyota Vios giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B với doanh số cộng dồn sau hai tháng đầu năm 2026 đạt 1.733 xe.

Honda City xếp thứ hai khi bán được 458 xe, giảm 367 xe so với tháng 1.2026. Như vậy, hai vị trí đầu bảng xếp hạng doanh số sedan hạng B trong tháng 2.2026 vẫn không đổi chủ. Trong khi đó, vị trí thứ ba có sự xáo trộn khi Hyundai Accent tiếp tục "hụt hơi" để Mazda2 vượt mặt. Cụ thể, Mazda2 đạt doanh số 286 xe, trong khi Hyundai Accent chỉ bán được 273 xe - mức thấp nhất của mẫu xe này trong những năm trở lại đây. So với tháng trước đó, doanh số Accent giảm tới gần 400 xe.

Doanh số các dòng sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Vị trí cuối bảng vẫn thuộc về Mitsubishi Attrage với 52 xe. Cộng dồn hai tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam đạt 4.799 xe, giảm 476 xe tương đương 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, nhiều mẫu mã ở phân khúc này như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage… vẫn đang được các nhà sản xuất, phân phối giảm giá bán để tạo sức hút với khách hàng.