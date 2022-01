Sedan Trung Quốc Beijing U5 Plus về Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Cũng như X7, Beijing U5 Plus về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân, không phải xe chính hãng. Mẫu sedan này sẽ có 3 phiên bản gồm Standard, Deluxe và Luxury với mức giá lần lượt 398 triệu đồng, 468 triệu đồng và 498 triệu đồng.

Với mức giá này, bản tiêu chuẩn của Beijing U5 Plus rẻ ngang xe hạng A như VinFast Fadil, trong khi các bản cao cấp hơn nằm ở mức dưới 500 triệu đồng, rẻ hơn các mẫu xe hạng B như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Nissan Almera. Hầu hết các mẫu xe hạng C tại Việt Nam như KIA Cerato, Hyundai Elantra, Mazda3 hay Honda Civic đều có mức giá xấp xỉ 600 - 800 triệu đồng.

Beijing U5 Plus thuộc phân khúc sedan cỡ C với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.660 x 1.820 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Thiết kế ngoại thất học hỏi nhiều từ "đàn anh" Beijing X7 với lưới tản nhiệt rộng đặt thấp, đèn hậu phía sau trải ngang. Một số trang bị đáng chú ý có thể kể đến bộ mâm 16 inch hai tông màu. Gương chỉnh điện, tích hợp khả năng tự gập và sấy. Đèn pha bản Standard và Deluxe là bóng halogen, trong khi bản Luxury có đèn pha tự động LED và đèn định vị ban ngày LED.

Nội thất bên trong bọc da, ghế chỉnh tay. Màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 12,3 inch và cụm đồng hồ LCD 7 inch. Dàn âm thanh 6 loa. Vô-lăng thể thao bọc da tích hợp nút bấm điều khiển nhanh. Cửa sổ trời chỉnh điện. Điều hòa tự động 1 vùng. Hàng ghế phía sau không có cửa gió điều hòa và không có bệ tì tay cho hành khách.





Cả ba phiên bản sử dụng chung khối động cơ 1.5L, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 142Nm. Sức mạnh này ngang ngửa Mazda3 1.5L và nằm ở top dưới phân khúc sedan hạng C, khi số đông sử dụng động cơ 1.6-2.0L. Honda Civic sử dụng động cơ 1.5L nhưng có tăng áp. U5 Plus dùng hệ dẫn động cầu trước, hộp số sàn với bản Standard, trong khi hai phiên bản Deluxe và Luxury dùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Danh sách an toàn tiêu chuẩn gồm có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và 2 túi khí. Hai bản cao cấp có thêm ga tự động Cruise Control. Riêng bản cao cấp nhất Luxury bổ sung camera 360 độ, nhận diện đối tượng động ở dải tốc độ thấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và 4 túi khí.

Mặc dù nằm trong phân khúc C nhưng đối thủ của Beijing U5 Plus chắc chắn không phải là KIA Cerato hay Hyundai Elantra. Mẫu xe này hướng đến những khách hàng chỉ có thể rút hầu bao dưới 500 triệu đồng nhưng vẫn muốn một mẫu xe công nghệ, rộng rãi. Trong thời gian tới, nhiều khả năng đối thủ lớn nhất của Beijing U5 Plus sẽ là MG5, mẫu xe có thiết kế nội - ngoại thất ấn tượng hơn.

Đáng chú ý, mặc dù được quảng cáo có 3 phiên bản tại Việt Nam nhưng hiện tại khách hàng muốn mua xe Beijing U5 Plus chỉ có thể lựa chọn bản cao cấp nhất với số tiền đặt cọc lên tới 100 triệu đồng, không có xe giao ngay.