Selena Gomez lên tiếng khi bị chỉ trích

Diễn viên Eugenio Derbez xuất hiện trong tập mới của podcast Hablando de Cine - nơi anh phàn nàn về khả năng nói tiếng Tây Ban Nha của Selena Gomez trong phim, mặc cho cô không thông thạo ngôn ngữ này.

Nữ diễn viên 9X vào vai nữ phụ Jessi del Monte trong bộ phim nói tiếng Tây Ban Nha - Emilia Pérez mang thiên hướng kịch tính đan xen những chủ đề phức tạp về tình yêu, danh vọng cũng như sự phản bội của đạo diễn người Pháp - Jacques Audiard.

"Tôi đã ở đó xem phim với mọi người và mỗi khi có cảnh của cô ấy xuất hiện, chúng tôi sẽ nhìn nhau và nói ồ, đây là gì vậy?", Eugenio Derbez nói về diễn xuất của Selena Gomez.

Người dẫn chương trình Gaby Meza khi đó giải thích rằng Selena Gomez là một diễn viên tài năng, một ca sĩ giỏi và từng được đề cử giải Emmy cho bộ phim Only Murders in the Building, nhưng tiếng Tây Ban Nha không phải là thế mạnh của người đẹp 32 tuổi: "Tiếng Tây Ban Nha không phải là ngôn ngữ chính, đó chỉ là ngôn ngữ phụ hoặc ngôn ngữ thứ 5 mà cô ấy biết. Và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy Selena không biết mình đang nói gì và nếu cô ấy không biết mình đang nói gì thì cô ấy không thể mang lại cho diễn xuất của mình bất kỳ sắc thái nào. Đó là lý do tại sao màn trình diễn của Selena không chỉ không thuyết phục mà còn không thoải mái".

Selena Gomez tuyên bố cô đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể ẢNH: REUTERS

Eugenio Derbez hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Gaby Meza và cho biết anh không hiểu tại sao không ai đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của Selena Gomez trong Emilia Pérez và thay vào đó lại trao giải thưởng cho cô ở vai diễn này. Nam diễn viên 63 tuổi tin rằng có thể do khán giả không nhận ra diễn xuất nhàm chán vì họ không hiểu được ngôn ngữ đó và chỉ đọc phụ đề.

Sau khi đoạn phỏng vấn của Eugenio Derbez được chia sẻ trên TikTok, ngay lập tức nó thu hút sự chú ý của Selena Gomez và nữ diễn viên đã nhanh chóng bình luận: "Tôi hiểu bạn đang nói đến điều gì. Tôi xin lỗi nhưng tôi đã làm tốt nhất có thể trong khoảng thời gian được giao. Điều đó không làm giảm đi công sức và tâm huyết mà tôi đã dành cho bộ phim này".