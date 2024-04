Selena Gomez sắp tái xuất màn ảnh nhỏ

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên 9X Selena Gomez ăn mặc giản dị với chiếc áo len dệt kim màu vàng đậm cùng quần ca rô, đeo khuyên tai kim loại dáng tròn và đi combat boots. Tháng trước, Selena cùng các bạn diễn Steve Martin và Martin Short cũng được nhìn thấy đang quay phim ở Los Angeles, Mỹ.

Loạt phim Only murders in the building thuộc thể loại hài trinh thám xoay quanh 3 nhân vật gồm Charles, Oliver và Mabel. Điểm chung của họ chính là nỗi ám ảnh về tội ác. Một ngày nọ, một cái chết rùng rợn xảy ra bên trong tòa nhà chung cư mà cả 3 người đang sinh sống đã kéo họ gần lại và cùng nhau kết hợp để tìm ra hung thủ. Trong quá trình làm việc, Charles, Oliver và Mabel đã khám phá ra những sự thật kinh khủng và bất ngờ.

Trải qua 3 phần phim, Selena Gomez gây chú ý khi nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cho vai diễn của mình. Phần mới của Only murders in the building dự kiến sẽ được khởi chiếu vào cuối năm nay DAILYMAIL

Điều đặc biệt, đây là bộ phim hiếm hoi Selena đóng chính trong vài năm trở lại đây, bởi "công chúa Disney" một thời đang tập trung cho công việc kinh doanh mỹ phẩm của mình.

Tuy đã lâu không còn xuất hiện ở vai trò diễn viên nhưng Selena lại nhận được nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình. Thậm chí nhờ vai diễn này, ngôi sao sinh năm 1992 đã lần đầu tiên trong sự nghiệp nhận được đề cử giải Quả cầu vàng.



Selena cùng các bạn diễn trong một cảnh quay của bộ phim DAILYMAIL

Với việc được công nhận khi lọt vào danh sách rút gọn của lễ trao giải danh giá, Selena hào hứng chia sẻ: "Ôi trời ơi. Tôi rất phấn khích. Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được đề cử, thực sự đấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ không được đề cử. Nhưng tôi rất vui".



Góp mặt trong Only murders in the building là bước ngoặt mới trong sự nghiệp phim ảnh của Selena. Không chỉ đảm nhận vai nữ chính, người yêu cũ của Justin Bieber còn tham gia vào khâu sản xuất sê ri phim đình đám này.

Cuộc sống hiện tại của Selena được đánh giá là yên bình khi đang hạnh phúc bên bạn trai mới Benny Blanco. Selena cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với các thương hiệu như Puma và điều hành sản xuất các chương trình trên Netflix và HBO Max

INSTAGRAM SELENAGOMEZ

Lần đầu ra mắt vào năm 2021, bộ phim truyền hình do Selena Gomez đóng chính được cả giới phê bình lẫn khán giả yêu thích. Trên chuyên trang đánh giá các tác phẩm điện ảnh Rotten Tomatoes, Only murders in the building đã xuất sắc đạt 100% điểm từ giới chuyên môn và cả khán giả truyền hình.

Đây được xem là một thành tích hiếm thấy, đưa loạt phim trinh thám này trở thành một kiệt tác của kênh Hulu. Vì tính hài hước của bộ phim cũng như màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên, Only murders in the building đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có loạt đề cử Primetime Emmy cho sê ri Hài kịch hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Steve Martin và Martin Short.