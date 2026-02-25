Sếp Trung Quốc chi 26 triệu USD thưởng tết, cho nhân viên 'vét tiền' thỏa thích

Theo báo South China Morning Post ngày 25.2, Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam (Trung Quốc) đã tổ chức tiệc tất niên với màn phát thưởng gây sốt. Theo đó, hơn 60 triệu nhân dân tệ (8,7 triệu USD) tiền mặt được xếp thành dãy dài trên bàn để trao trực tiếp cho người lao động.

Buổi tiệc diễn ra hôm 13.2 (26 tháng chạp), với 800 bàn dành cho khoảng 7.000 nhân viên. Ngoài việc mời nhân viên lên sân khấu nhận thưởng, công ty còn tổ chức hoạt động đặc biệt, đó là để nhân viên tự tay đếm tiền trong thời gian nhất định, đếm được bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu.

Những video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh nhân viên đếm những xấp tiền trải dài trên bàn. Nhiều người ôm chặt những bó tiền lớn, thậm chí không cầm hết số tiền vừa nhận.

Bữa tiệc tất niên của Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam Tiền mặt được xếp dày trên bàn tiệc nối dài, nhân viên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tại buổi tiệc, Tổng giám đốc (CEO) công ty là ông Cui Peijun (Thôi Bồi Quân) còn trực tiếp chỉ đạo bộ phận tài chính tăng thêm tiền thưởng.

"Sao lại tặng máy giặt? Các anh chị nghĩ giá vàng tăng rồi à? Những năm trước chúng ta tặng dây chuyền, nhẫn. Cứ mang tiền mặt lên đây, phát thêm cho mỗi người 20.000 nhân dân tệ (2.800 USD) nữa", ông nói.

Tính cả các khoản thưởng chuyển khoản, tổng thưởng cuối năm vượt 180 triệu nhân dân tệ. Số tiền này được trích từ gần 70% lợi nhuận của công ty năm 2025, tương đương 270 triệu nhân dân tệ.

Thành lập vào tháng 9.2002, Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam là nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ cần cẩu, thiết bị nâng hạ, hoạt động tại hơn 130 quốc gia. Ông Thôi hiện nắm giữ khoảng 98,88% cổ phần doanh nghiệp.

Đây không phải lần đầu công ty này chịu chi như vậy. Năm 2024, từ lợi nhuận ròng 260 triệu nhân dân tệ, doanh nghiệp đã dành 170 triệu nhân dân tệ để thưởng cho nhân viên.

Công ty Cần trục Kuangshan Hà Nam Thôi Bồi Quân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Việc liên tục thưởng tiền mặt và phúc lợi hậu hĩnh khiến ông Thôi được cư dân mạng đặt biệt danh là "lãnh đạo thích phát tiền nhất Trung Quốc".

Phản hồi về danh xưng trên, ông chia sẻ: "Không phải tôi thích phát tiền, mà vì giới trẻ ngày nay đang gánh nhiều áp lực như nợ mua xe, mua nhà. Bất kỳ sự hỗ trợ nào chúng tôi mang lại đều có thể giúp đỡ họ".