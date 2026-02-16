Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Châu Á rộn ràng đón tết Bính Ngọ 2026

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/02/2026 13:05 GMT+7

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á đang hòa mình vào không khí đón tết Nguyên đán 2026, với nhiều lễ hội và sự kiện đặc sắc.

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia châu Á, nơi mỗi cộng đồng sẽ đón năm mới theo cách riêng. Các nước sẽ bắt đầu chào mừng tết Bính Ngọ vào ngày 17.2, khép lại năm con rắn để đón chào năm con ngựa.

- Ảnh 1.

Lễ hội múa lân trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia ngày 16.2

ẢNH: AP

- Ảnh 2.

Robot biểu diễn múa lân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 13.2

ẢNH: AP

- Ảnh 3.

Ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ 2026, được trang trí tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 13.2

ẢNH: REUTERS

Mùa tết còn ghi nhận sự gia tăng mạnh về nhu cầu đi lại. Theo Reuters, Trung Quốc dự kiến đón lượt khách kỷ lục, với 9,5 tỉ lượt trong kỳ xuân vận năm nay kéo dài 40 ngày, vượt qua con số 9,02 tỉ lượt vào năm ngoái. Các điểm đến nước ngoài hàng đầu với du khách Trung Quốc dự kiến là Nga, Úc, Thái Lan và Hàn Quốc.

- Ảnh 4.

Khu chợ bày bán những vật dụng trang trí tết ở Bắc Kinh, Trung Quốc

ẢNH: REUTERS


Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Người mua sắm tấp nập ở khu chợ tại đảo Đài Loan

ẢNH: AP

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Ở Bangkok, Thái Lan hôm 15.2 cũng rộn ràng những sự kiện lễ hội chào mừng tết Nguyên đán 2026

ẢNH: REUTERS

Tại Singapore, The Straits Times ngày 16.2 đưa tin một xu thế đang gia tăng là việc người dân đặt phòng các kỳ nghỉ "tại chỗ" (staycation), tìm đến những khách sạn, cơ sở lưu trú gần nhà, thay vì ra nước ngoài. Ngoài ra, nhu cầu tìm phòng cho phép nuôi thú cưng cũng gia tăng. 

Trong khi đó, ở Jakarta, Indonesia, người dân địa phương có cơ hội tham gia lễ hội đèn lồng và chiêm ngưỡng múa lân, môn nghệ thuật múa dân gian đường phố thường được biểu diễn trong những dịp đặc biệt.

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Đèn lồng hình ngựa được trang trí tại thành phố Lan Châu, Trung Quốc ngày 14.2

ẢNH: TÂN HOA XÃ

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Các nhân viên tại Singapore hôm 13.2 đang hoàn tất trang trí đèn hình con ngựa đón tết

ẢNH: REUTERS

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Khung cảnh chợ tết tại phố Hàng Lược, Hà Nội trong ngày 15.2

ẢNH: AFP

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Lễ hội múa rồng ở Jakarta, Indonesia ngày 13.2

ẢNH: AP

Xem thêm bình luận