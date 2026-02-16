Châu Á rộn ràng đón tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia châu Á, nơi mỗi cộng đồng sẽ đón năm mới theo cách riêng. Các nước sẽ bắt đầu chào mừng tết Bính Ngọ vào ngày 17.2, khép lại năm con rắn để đón chào năm con ngựa.
Mùa tết còn ghi nhận sự gia tăng mạnh về nhu cầu đi lại. Theo Reuters, Trung Quốc dự kiến đón lượt khách kỷ lục, với 9,5 tỉ lượt trong kỳ xuân vận năm nay kéo dài 40 ngày, vượt qua con số 9,02 tỉ lượt vào năm ngoái. Các điểm đến nước ngoài hàng đầu với du khách Trung Quốc dự kiến là Nga, Úc, Thái Lan và Hàn Quốc.
Tại Singapore, The Straits Times ngày 16.2 đưa tin một xu thế đang gia tăng là việc người dân đặt phòng các kỳ nghỉ "tại chỗ" (staycation), tìm đến những khách sạn, cơ sở lưu trú gần nhà, thay vì ra nước ngoài. Ngoài ra, nhu cầu tìm phòng cho phép nuôi thú cưng cũng gia tăng.
Trong khi đó, ở Jakarta, Indonesia, người dân địa phương có cơ hội tham gia lễ hội đèn lồng và chiêm ngưỡng múa lân, môn nghệ thuật múa dân gian đường phố thường được biểu diễn trong những dịp đặc biệt.
