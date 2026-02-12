Xủ quẻ năm Bính Ngọ

Theo chiêm tinh học phương Đông, ngày 17.2 đánh dấu sự khởi đầu của năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa theo hành Hỏa 60 năm mới có một lần. Dịp năm mới cũng là thời điểm nhiều người bắt đầu tính toán phong thủy và tìm đến các thầy chấm tử vi với hy vọng được mọi điều suôn sẻ trong năm.

Lưỡng hỏa có ý nghĩa gì ?

Trong năm Bính Ngọ, thế giới chuyển sang giai đoạn Lưỡng hỏa (hoặc lửa chồng lửa), vốn là một trong những tổ hợp hiếm hoi và mạnh mẽ nhất từng hiện diện trong chiêm tinh học phương Đông, theo The Economic Times. Diễn ra 60 năm một lần, Ngọ hành Hỏa thường gắn với những thay đổi nhanh chóng, những cảm xúc bộc phát mãnh liệt, các bước ngoặt mang tính quyết định, và điều này có thể xảy đến cho từng cá nhân cũng như trên bình diện toàn cầu.

Phong thủy vui năm Bính Ngọ

Trong văn hóa phương Đông, loài ngựa gắn liền với tự do, khát vọng và đà tiến. Khi kết hợp với hành Hỏa, yếu tố bản mệnh của chính con giáp này, hiệu ứng năng lượng được khuếch đại và tạo ra trạng thái mà giới chiêm tinh gọi là "lửa chồng lửa", theo tờ Sunday Guardian. Sự kết hợp của lưỡng hỏa được cho có thể phá vỡ những hệ thống trì trệ và đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa nhiều khi đột ngột. Vì thế, các nhà chiêm tinh mô tả 2026 là năm mà lòng dũng cảm và hành động nhanh nhạy được tưởng thưởng, nhưng lại trừng phạt sự do dự, không dứt khoát.

Năm Bính Ngọ được dự báo sẽ tràn ngập những đột phá, đổi mới và thay đổi nhanh chóng Ảnh: Reuters

Trên tinh thần đó, năm Bính Ngọ được dự báo sẽ tràn ngập những đột phá, đổi mới và thay đổi nhanh chóng. Báo South China Morning Post dẫn lời các thầy chấm tử vi dự báo thế giới sẽ đón nhận nhiều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và y học.

Càng thú vị hơn khi năm nay sẽ diễn ra World Cup, sự kiện được cho có thể phần nào "giảm nhiệt" trước sức nóng từ "lửa chồng lửa". Theo thuyết Ngũ hành, Hỏa khắc Kim, nhưng Kim lại sinh Thủy, còn Thủy có thể trị Hỏa. Những vật thể hình cầu như quả bóng đá được xem là mang yếu tố Kim, gắn với sự viên mãn và thống nhất. Vì vậy, các thầy phong thủy cho rằng ngày hội bóng đá toàn cầu có thể mang đến sự cân bằng nhất định, giúp thế giới bước qua năm Bính Ngọ bớt thách thức và mang đến nhiều hy vọng hơn.

Trên phương diện cá nhân, năng lượng của năm Bính Ngọ thường gắn với những quyết định lớn, từ thay đổi việc làm, chuyển nhà, khép lại những mối quan hệ đã đến hồi kết, đến mở ra chương mới của gia đình. Với nhiều người, năm 2026 được xem là "giai đoạn tái sinh", buộc mỗi người phải đối diện và đưa ra lời giải cho những quyết định đã trì hoãn từ lâu, theo Axios dẫn lời nhà chiêm tinh Wang Letao (Hồng Kông).

Dù ưa chuộng tinh thần đổi mới và dám chấp nhận rủi ro, năng lượng năm Bính Ngọ cũng mang theo mặt trái. Thầy Wang ví năm Ngọ hành Hỏa như việc tiếp thêm nhiên liệu cho hành trình của cuộc đời, giúp con người tiến nhanh hơn, nhưng cũng cần tỉnh táo để không xảy ra tình trạng "vội quá hóa vụng". Đó là lý do các cấp lãnh đạo được khuyến cáo luôn có sự kiềm chế trong việc đưa ra quyết định quan trọng.

Năm Bính Ngọ được cho mang đến nhiều cơ hội vàng, nhưng đồng thời cũng cần phải cẩn trọng Ảnh: AFP

Ảnh hưởng đối với các con giáp

Không phải con giáp nào cũng nhận được tác động như nhau từ nhịp độ mạnh mẽ của năm Bính Ngọ. Các nhà chiêm tinh phân tích triển vọng theo bốn nhóm tuổi.

Đầu tiên là nhóm hạp tuổi với hành Hỏa, gồm tuổi Dần, Tuất, Mùi. Người tuổi Dần có thể xem 2026 là thời điểm thuận lợi để bắt tay vào dự án mới hoặc đảm nhận vai trò lãnh đạo. Tuổi Tuất có thể phát hiện bản thân nhận được ích lợi từ các mối quan hệ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và những lựa chọn mang tính đạo đức. Tuổi Mùi có thể nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ các tiền bối, đồng thời các mối quan hệ cá nhân trở nên hài hòa hơn.

Nhóm chuyển hóa là các tuổi Ngọ, Thìn, Thân. Đối với những người năm nay là năm tuổi, Bính Ngọ đánh dấu giai đoạn thử thách và củng cố vị thế bản thân. Còn tuổi Thìn có cơ hội gia tăng mức độ hiện diện và mở rộng tầm ảnh hưởng ở tầm quốc tế. Về phần mình, tuổi Thân thăng hoa trong những môi trường cạnh tranh, chuyển động nhanh, nhưng cần chú ý đảm bảo sức khỏe để đạt được thành công tốt nhất.

Trong khi đó, các tuổi Tý, Sửu, Mẹo được xếp vào nhóm gặp thách thức. Cụ thể, tuổi Tý xung khắc tuổi Ngọ, nên được khuyên tránh các quyết định đầu cơ hoặc quá mạo hiểm. Tuổi Sửu có thể bị choáng ngợp trước nhịp độ nhanh của năm, nhưng cuối cùng được kính nể về khả năng cân bằng tốt. Và tuổi Mão sẽ hưởng lợi nếu biết chậm lại, và ưu tiên cân bằng cảm xúc.

Cuối cùng là nhóm chiến lược gồm Tỵ, Dậu, Hợi. Tuổi Tỵ được khuyến khích chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang hành động, nhưng với sự tiết chế cần thiết. Tuổi Dậu đảm nhận vai trò tái lập trật tự trong bối cảnh hỗn loạn. Và tuổi Hợi có lẽ thụ hưởng vận may trong khoản giao tiếp xã hội, nhưng cũng nên tránh đẩy bản thân đến tình trạng quá tải gây kiệt sức.

Đặc biệt, các thầy phong thủy cảnh báo 2026 là năm thiếu thủy, từ đó có thể ảnh hưởng đến dòng chảy tài lộc, và cần thiết phải chú ý cân bằng yếu tổ hỏa. Vì vậy, việc sử dụng màu sắc, vật phẩm và không gian mang yếu tố Thủy được cho là giúp trung hòa năng lượng, đem lại sự hài hòa hơn cho đời sống trong năm mới.

Dù chuyện tin hay không thì tùy mỗi người, nhiều người xem chiêm tinh học là lăng kính cho phép chiêm nghiệm về bản thân trước khi đưa ra quyết định, và mang đến lời giải dễ chấp nhận theo kiểu "tử vi nó vậy" khi mà mọi việc không như ý.