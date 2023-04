Sêri phim ‘Học kỳ sinh tử’ kết thúc bi kịch

Học kỳ sinh tử kết thúc với loạt thảm kịch POSTER PHIM

Sau mùa 1 thành công, Học kỳ sinh tử trở lại với mùa 2 và tiếp nối câu chuyện về nhóm tập thể lớp 3-2 trường trung học phổ thông Sungjin trên hành trình tiêu diệt đám quái vật ngoài hành tinh. Ở mùa 2, các cô cậu học trò trải qua hàng loạt khó khăn khi bị bỏ lại trong môi trường tự sinh tự diệt đầy xa lạ.

Tuy nhiên, nhờ quãng thời gian được huấn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, nhóm học sinh Lee Na Ra (Choi Moon Hee đóng), Yeon Bo Ra (Kwon Eun Bin), Cha So Yeon (Shin Soo Hyun), Kim Yoo Jung (Yeo Joo Ha), Kim Chi Yeol (Kim Ki Hae), Wang Tae Man (Moon Sang Min), Kwon Il Ha (Kim Su Gyeom)… đều có thể dễ dàng tìm kiếm và triệt hạ được nhiều quái vật. Những cảnh quay hành động đẹp mắt và kỹ xảo ấn tượng của mùa 2 Học kỳ sinh tử nhận về phản hồi tích cực từ người xem.

Các cảnh chiến đấu được thực hiện trên nhiều địa hình CẮT TỪ PHIM

Phim có nhiều chi tiết đề cao tình bạn. Nhóm học sinh dù đôi khi xảy ra xích mích, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau POSTER PHIM

Ngoài các phân đoạn chiến đấu hoành tráng, tình tiết mùa 2 Duty After School cũng tập trung vào mâu thuẫn giữa các thành viên lớp 3-2 khi sống chung với nhau. Tuy nhiên, tệ hơn nữa, phương tiện liên lạc của nhóm với thế giới bên ngoài đã bị hỏng. Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã dần kiệt sức vì mãi chiến đấu không biết đâu là điểm dừng và xung đột nội bộ cứ dần trở nên thường xuyên.

Đặc biệt, nhóm phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi. Đỉnh điểm là trong lần đến nhà tù tìm kiếm thêm vật dụng và thức ăn, họ mất đi Do Soo Chul (Kim Min Chul), còn No Ae Seol (Lee Yeon) suýt bị hại dưới tay đám tù nhân.

Mùa 2 sêri Học kỳ sinh tử vẫn có các cảnh chiến đấu, bạo lực

CẮT TỪ PHIM

Vấn đề giữa các cô cậu học trò này cũng tiếp tục nảy sinh khi có người phát hiện bộ đàm bị ai đó trong nhóm cố tình làm hư hại. Xung đột giữa những đứa trẻ ngày càng gay gắt hơn và được đẩy lên cao trào với tình tiết chính phủ hủy bỏ kỳ thi đại học, trong khi một phần động lực chiến đấu của họ chính là lời hứa hẹn được cộng điểm vào đợt thi đại học này.

Tuy nhiên, trải qua nhiều sự cố, nhóm học sinh vẫn chấp nhận tha thứ cho những lừa dối, lỗi lầm của nhau và cùng quyết định đi đến Seoul. Đáng tiếc, riêng Kook Young Soo (Ahn Do Kyu) đã mất ý chí nghiêm trọng vì chuyện bỏ kỳ thi đại học. Cậu thay đổi và thực hiện nhiều hành vi bẩn thỉu mất kiểm soát. Thậm chí, Young Soo lợi dụng nữ sinh Cha So Yeon và giết Kwon Il Ha để bịt đầu mối.

Kook Young Soo (ảnh trên) hại chết gần hết lớp CẮT TỪ PHIM

Ở tập cuối cùng mùa 2 Học kỳ sinh tử, Kook Young Soo với tinh thần bấn loạn đã ra tay sát hại các bạn học của mình vì lo sợ các chuyện xấu của mình bị bại lộ. Sau tất cả, chỉ còn vài người trong nhóm sống sót qua cuộc xả súng từ Kook Young Soo. Khoảnh khắc phần lớn thành viên lớp 3-2 trường trung học phổ thông Sungjin nằm chết trong vũng máu do chính cậu bạn thân thiết gây ra khiến khán giả ám ảnh.

Cái kết đẫm máu của sêri Học kỳ sinh tử làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người xem bức xúc và đau lòng khi phim khép lại một cách quá bi thương, chỉ trích biên kịch đã chọn hướng kết thúc vô nghĩa. Một số dân mạng khác cho rằng diễn biến cuối cùng của phim khá sát với nguyên tác truyện và phản ánh hiện thực khốc liệt cuộc sống.

Kết thúc phim gây tranh cãi dữ dội POSTER PHIM

Sêri Học kỳ sinh tử (Duty After School, hay còn gọi Trận chiến sau giờ học) chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng của Ha Il Kwon. Tác phẩm do Sung Yong Il làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn trẻ tuổi như Kwon Eun Bin, Kim So Hee, Moon Sang Min, Lee Yeon, Shin Soo Hyun, Choi Moon Hee, Yeo Joo Ha…