Kim So Hee (vai Lee Soon Yi). Soon Yi là cô gái đáng yêu, nhút nhát và yếu đuối. Song, sau những trận chiến với quái vật, Soon Yi dần trưởng thành hơn. Nhan sắc trong trẻo của Kim So Hee giúp vai diễn trở nên nổi bật trong mùa 1 Học kỳ sinh tử