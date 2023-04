Vì sao phim Hàn ‘Học kỳ sinh tử’ gây sốt?

Phim Hàn Quốc Học kỳ sinh tử lập kỷ lục trên nền tảng phát sóng và nhận nhiều bình luận khen ngợi POSTER PHIM





Ngôi trường xác sống phiên bản quái vật ngoài hành tinh

Sêri Học kỳ sinh tử (Duty After School, hay còn gọi Trận chiến sau giờ học) chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên nổi tiếng của Ha Il Kwon. Bộ phim Hàn Quốc này xoay quanh những học sinh cuối cấp trung học phổ thông Hàn Quốc bỗng được gọi tham gia vào cuộc chiến chống lại các sinh vật ngoài trái đất.

Mùa 1 lên sóng vào ngày 31.3 và nhanh chóng lập kỷ lục, trở thành bộ phim có lượng người xem đăng ký trả phí cao nhất trong tuần đầu tiên của nền tảng phát trực tuyến Tving, theo Osen. Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, đứa con tinh thần của đạo diễn Sung Yong Il cũng nhận về nhiều lời khen "có cánh". Phim được đánh giá là khá chỉn chu từ cốt truyện, tình tiết, hình ảnh… cho đến màn thể hiện của dàn diễn viên.

Phim xoay quanh các cô cậu vị thành niên đang tập trung học hành thì bỗng dưng phải chiến đấu, chạy trốn để giành giật sự sống trước thế lực siêu nhiên nguy hiểm POSTER PHIM

Đặc biệt, Học kỳ sinh tử còn được so sánh với Ngôi trường xác sống (All of us are dead), vì đều lấy bối cảnh chủ yếu ở trường học. Cả hai phim đều xoay quanh câu chuyện sinh tồn của dàn nhân vật chính đang ngồi trên ghế trường cấp 3, đồng thời, cũng khai thác các khía cạnh quen thuộc chốn học đường như áp lực điểm số, các mối quan hệ thân thiết, tình cảm đôi lứa, nạn tẩy chay - bắt nạt… giữa nhóm học sinh hay sự hy sinh của giáo viên vì học trò của mình.

Tuy nhiên, Học kỳ sinh tử vẫn có nhiều điểm nổi bật riêng khi khắc họa tinh tế diễn biến tâm trạng, suy nghĩ của các cô cậu thanh thiếu niên khi đứng giữa ranh giới mỏng manh sự sống - cái chết. Bởi để sống sót, các cô cậu học sinh này buộc phải gạt bỏ những quan điểm tiêu cực, thay vào đó là chủ động cùng nhau học dùng súng, tập chiến đấu và tận dụng chướng ngại vật để tiêu diệt đám sinh vật ngoài hành tinh.

Duty After School cũng mang không khí tươi sáng hơn với những tình huống hài hước rất đời thường về đám học trò cấp 3 tinh nghịch vừa mới rời xa vòng tay bố mẹ để gia nhập vào lực lượng vũ trang.

Tác phẩm có nhiều cảnh quay rượt đuổi POSTER PHIM

Một phân đoạn đẫm máu trong phim CẮT TỪ PHIM

Hiệu ứng hình ảnh tốt

Thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, Duty After School đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem nhờ hiệu ứng đồ họa ấn tượng. Đám sinh vật ngoài hành tinh được thiết lập giống côn trùng nhưng vô cùng hung bạo tấn công con người. Chúng di chuyển nhanh nhẹn và đem lại nhiều sự ám ảnh.

Loạt phân đoạn bắn súng và hành động rượt đuổi đẹp mắt cũng giúp Học kỳ sinh tử "ghi điểm". Thông qua những giây phút sinh ly tử biệt ở mỗi trận chiến với đám quái vật này, hành trình trưởng thành đẫm máu và đầy nước mắt của những học sinh cũng được thể hiện rõ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhấn mạnh Học kỳ sinh tử là một bộ phim nhất định phải xem bởi hiệu ứng hình ảnh quá chân thật POSTER PHIM

Dàn diễn viên trẻ đóng tròn vai

Học kỳ sinh tử quy tụ dàn diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, như Kwon Eun Bin, Kim So Hee, Shin Soo Hyun, Choi Moon Hee, Yeo Joo Ha, Kim Ki Hae, Kim Min Chul… Dù vậy, những gương mặt mới này vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình trong tác phẩm.

Sự xuất hiện của "thế tử Seong Nam" Moon Sang Min khi hóa thân thành nam sinh vô tư Wang Tae Man trong Duty After School cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cuối năm ngoái, mỹ nam 10X từng gây chú ý với cơn sốt phim Dưới bóng trung điện.

Nam diễn viên trẻ Moon Sang Min POSTER PHIM

Lee Yeon, vai No Ae Seol, cũng là tên tuổi đang lên của làng phim ảnh Hàn Quốc. Trước Học kỳ sinh tử, cô ghi dấu ấn qua các phim ăn khách như Tòa án vị thành niên, Khóa học yêu cấp tốc, Kill Bok Soon… Ngoài ra, bộ ba sao Hàn quen thuộc với khán giả gồm Lim Se Mi, Shin Hyun Soo và Lee Soon Won cũng gây ấn tượng trong Duty After School..

Mùa 2 Học kỳ sinh tử dự kiến ra mắt trong tháng 4 này.