Series 'One Piece' được làm mới hoàn toàn thu hút 10 triệu lượt tương tác

Poster đầu tiên của dự án One Piece bản truyền hình do Wit Studio sản xuất được đăng tải trên X, thu hút tới 10 triệu lượt tương tác, hơn 121.000 lượt thích. Tựa phim chính thức là The One Piece. Đây là loạt phim mà Wit Studio làm mới hoàn toàn, tách biệt so với bản truyền hình One Piece trước đây mà khán giả xem.

Nội dung của loạt phim làm về những diễn biến đầu tiên của bộ truyện ở giai đoạn East Blue (gọi tắt là East Blue Saga), tức chuyển thể 100 chương đầu của manga One Piece. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, nội dung của phim có thể trải dài vượt ra khỏi phần truyện East Blue, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Poster đầu tiên của phim The One Piece được hãng sản xuất đăng tải X

Thông tin về bản phim làm mới này được tung ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm loạt phim truyền hình cùng tên ra mắt khán giả thế giới, và hơn 25 năm bộ truyện của họa sĩ Eiichiro Oda được bạn đọc toàn cầu chào đón nồng nhiệt.



Đây là lần đầu tiên loạt phim hoạt hình One Piece được làm mới hoàn toàn theo kiểu "đập đi xây lại", và là lần tiếp theo thương hiệu phim hải tặc nổi tiếng này được "gã khổng lồ trực tuyến" Netflix "thầu" để phục vụ cho khán giả thế giới. Năm nay, loạt phim người đóng One Piece đã ra mắt khán giả và nhận về những phản hồi rất tích cực về chất lượng, đạt hàng tỉ phút xem trực tuyến.

Wit Studio là xưởng phim hoạt hình nổi tiếng, "đỡ đầu" cho những dự án chuyển thể anime đình đám như SPY x FAMILY, Vinland Saga và Attack on Titan (mùa 1 - 3). Hiện chưa rõ thời gian ra mắt cụ thể của loạt phim The One Piece. Phía Netflix xác nhận sẽ chiếu trực tuyến loạt phim The One Piece trên toàn cầu, hứa hẹn một lần nữa mang điểm nhìn vô cùng mới về hành trình dấn thân vào đại dương của Luffy Mũ Rơm đến với khán giả.