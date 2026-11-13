Shake Shack đến Việt Nam: Vì sao Thảo Điền là điểm đến đầu tiên?

Giữa nhiều khu vực sôi động của TP.HCM, Thảo Điền trở thành lựa chọn đầu tiên của Shake Shack khi gia nhập thị trường Việt Nam. Sau thông báo mở rộng thị trường vào năm ngoái, thương hiệu burger đến từ New York cùng đối tác nhượng quyền Maxim's Caterers Limited xác nhận cửa hàng đầu tiên sẽ tọa lạc tại 24 Thảo Điền, An Khánh, TP.HCM.

Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, Thảo Điền quy tụ cộng đồng cư dân Việt Nam và quốc tế gắn kết, cùng những con đường rợp bóng cây, không gian sáng tạo và hệ thống quán cà phê, nhà hàng phong phú. Chính tinh thần cởi mở, gắn kết ấy khiến khu phố trở thành điểm khởi đầu của Shake Shack tại thị trường Việt Nam.

Tác phẩm nghệ thuật "Ốc đảo giữa lòng đô thị" (The Urban Oasis) đang bao phủ cửa hàng Shake Shack đầu tiên tại Việt Nam trước giờ ra mắt

Khởi nguồn từ một xe bán xúc xích tại Công viên Madison Square (New York), Shake Shack phát triển thành thương hiệu ẩm thực quốc tế với triết lý Stand For Something Good® - Theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Bên cạnh chất lượng nguyên liệu và phong cách phục vụ thân thiện, thương hiệu chú trọng xây dựng mỗi cửa hàng thành một điểm hẹn gần gũi, phản ánh nét riêng của cộng đồng địa phương.

Tại Thảo Điền, định hướng ấy được thể hiện ngay trước ngày khai trương. Shake Shack hợp tác cùng họa sĩ người Việt - Trần Thị Ngọc Hân thực hiện "Ốc đảo giữa lòng đô thị" (The Urban Oasis), tác phẩm nghệ thuật độc bản đang bao phủ cửa hàng trước giờ ra mắt, tái hiện khu phố như một khoảng xanh nghỉ chân giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Tác phẩm của họa sĩ Trần Thị Ngọc Hân khắc họa vẻ yên bình của thiên nhiên ven sông Thảo Điền, kết hợp họa tiết gạch bông truyền thống với nhịp sống đương đại với Sài Gòn hiện đại. Đi ngang qua tác phẩm, người xem sẽ bắt gặp món ăn, những khoảnh khắc gặp gỡ thường ngày và chiếc taxi burger tinh nghịch, kết nối ốc đảo địa phương với nguồn gốc New York của Shake Shack.

Sự hợp tác này cũng gợi nhắc chính khởi đầu của Shake Shack: thương hiệu ra đời từ một xe bán xúc xích được lập nên để ủng hộ một dự án nghệ thuật công cộng tại công viên Madison Square (New York). 25 năm sau, nghệ thuật một lần nữa trở thành lời chào của Shake Shack, khi "The Urban Oasis" kết nối câu chuyện New York với tinh thần Sài Gòn, trong lúc cửa hàng chuẩn bị trở thành một phần của Thảo Điền.

Sự xuất hiện của Shake Shack hứa hẹn bổ sung một lựa chọn mới cho đời sống ẩm thực Thảo Điền, với những món đặc trưng như ShackBurger®, burger gà giòn, khoai tây chiên cắt gợn sóng và sữa lắc pha chế thủ công là những món đặc trưng góp phần làm nên tên tuổi Shake Shack trên thế giới.

Bên cạnh các món ăn đặc trưng, nhiều cửa hàng Shake Shack tại châu Á còn có những món đặc trưng chỉ đất nước đó mới có. Chẳng hạn như cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh từng phục vụ sữa lắc táo gai Hutong lấy cảm hứng từ kẹo hồ lô - món ăn vặt đường phố quen thuộc của thành phố, còn cửa hàng tại Singapore có kem trứng đông lạnh vị trái cây nhiệt đới. Tại Việt Nam, Shake Shack cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất bản địa để phát triển thực đơn dành riêng cho thị trường.

Những món ăn đặc trưng của Shake Shack mang dấu ấn ẩm thực New York

Shake Shack đầu tiên tại Công viên Madison Square, New York

Shake Shack Vietnam

Address: 24 Thảo Điền, An Khánh, TP.HCM

Instagram: @shakeshack.vn

Threads: @shakeshack.vn

Về Shake Shack

Shake Shack mang đến những phiên bản nâng tầm của các món ăn kinh điển Mỹ, được chế biến từ nguyên liệu tuyển chọn chất lượng cao. Thương hiệu nổi tiếng với burger thịt bò Angus chế biến theo yêu cầu, gà chiên giòn, sữa lắc đánh tay, món nước pha chế tại cửa hàng như nước chanh, bia, rượu vang cùng nhiều lựa chọn khác. Nhờ chất lượng món ăn, mức giá hợp lý, phong cách phục vụ thân thiện và những trải nghiệm tích cực dành cho thực khách, Shake Shack đã trở thành thương hiệu ẩm thực được yêu thích rộng rãi. Với triết lý Stand For Something Good® - Theo đuổi những giá trị tốt đẹp, Shake Shack chú trọng chất lượng nguyên liệu, phát triển đội ngũ nhân viên, thiết kế không gian sáng tạo và đầu tư vào cộng đồng. Từ cửa hàng đầu tiên tại công viên Madison Square (New York) vào năm 2004, thương hiệu đã mở rộng lên hơn 610 cửa hàng trên toàn hệ thống, bao gồm hơn 390 cửa hàng tại 34 bang của Mỹ và Washington, D.C., cùng hơn 210 cửa hàng quốc tế tại các thị trường như London, Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, Mexico City, Istanbul, Dubai, Tokyo và Seoul.

Về Maxim's Caterers Limited

Được thành lập năm 1956, Maxim's Caterers Limited (Công ty thành lập tại Hồng Kông) là doanh nghiệp ẩm thực (F&B) lớn, với hệ thống nhà hàng Trung Hoa, châu Á và phương Tây, nhà hàng phục vụ nhanh, tiệm bánh, quán cà phê, chuỗi nhà hàng Nhật Bản và dịch vụ suất ăn tập thể. Maxim's cũng là đơn vị được cấp phép (licensee) của thương hiệu Shake Shack tại nhiều thị trường. Tổng cộng, Maxim's có hơn 2.000 cửa hàng tại khu vực Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc đại lục, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Malaysia.