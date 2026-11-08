Shark Bình nói lời sau cùng, mong sớm chấp hành án

Nói lời sau cùng chiều muộn hôm nay 8.11, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) động viên các bị cáo khác giữ tinh thần lạc quan, tuy không có cơ hội, không có duyên làm việc cùng "nhưng lại có duyên cùng đi tù".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mong sớm chấp hành án

Shark Bình bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 9 - 10 năm tù về tội rửa tiền, liên quan gần 320 tỉ đồng chuyển qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng từ các sàn giao dịch của Mr Pips Phó Đức Nam.

Trước bục khai báo, Shark Bình gửi lời xin lỗi, chia sẻ với các bị hại, đồng thời cảm ơn tới các cơ quan tiến hành tố tụng, tới gia đình, đồng nghiệp "đã trở thành chỗ dựa tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời".

Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng nói, qua vụ án này rút ra nhiều bài học không chỉ cho bản thân mà cả những người làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo đó, lĩnh vực công nghệ thường phát triển nhanh hơn các quy định quản lý, nên các doanh nghiệp tiên phong có thể phải đối diện với các "điểm mù pháp lý". Chỉ một vài sai phạm, lơ là trong quá trình vận hành cũng có thể tạo ra những hệ lụy dây chuyền, sụp đổ thành quả gây dựng.

Bị cáo nhắn nhủ những người trẻ khi đi xin việc phải tìm hiểu kỹ tổ chức, doanh nghiệp mà mình chuẩn bị làm việc. Người lao động phải biết hoạt động thực tế của nơi mình làm việc, bởi một rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến cả tương lai và gia đình.

Shark Bình cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Và cho dù phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị cáo nói vẫn mong có cơ hội lao động, học tập và sửa chữa sai lầm, bởi "quyền được lao động vẫn là cái khát khao lớn nhất của con người".

Do đó, bị cáo đề nghị các cơ quan tố tụng trong điều kiện cho phép sớm hoàn tất quá trình giải quyết vụ án để chuyển sang giai đoạn chấp hành án, lao động, học tập và cải tạo. Đây cũng là cách để những người đang đối diện án tù có cơ hội sớm trở về xã hội, tiếp tục làm việc và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn gái Mr Pips xin giảm nhẹ cho anh trai

Một bị cáo khác là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, bị đề nghị 9 - 10 năm tù, với cáo buộc giúp bạn trai rửa tiền hơn 384 tỉ đồng.

Nói lời sau cùng, Tâm đề nghị hội đồng xét xử xem xét quá trình điều tra đã hợp tác với cơ quan chức năng, tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản mà bạn trai giao quản lý để phục vụ việc bồi thường cho các bị hại.

Theo bị cáo, việc này giúp bản thân "vơi bớt sự cắn rứt, ăn năn" đối với những người đã mất tiền trong vụ án.

Tâm tha thiết xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mình và anh trai là bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu công an, bị xét xử về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

"Bị cáo cảm thấy vô cùng có lỗi với anh trai vì mình mà đã làm mất đi tất cả tương lai tốt đẹp của anh", nữ bị cáo nói và mong tòa cho cả hai được hưởng khoan hồng.

Phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ trải qua 13 ngày làm việc. Hai bị cáo này bị xác định có vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng, nên cùng bị đề nghị mức án tù chung thân.

Sau khi các bị cáo hoàn thành lời nói sau cùng, hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án, tiếp tục làm việc vào chiều 16.11.