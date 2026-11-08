Shark Bình phân trần thái độ tươi tắn tại tòa, 'không còn gì ngoài tinh thần'

Sáng 8.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã có những phân trần mong tòa xem xét khi lượng hình.



Tại bản luận tội trước đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Shark Bình 9 - 10 năm tù về tội rửa tiền, với cáo buộc giúp thanh toán qua các sàn giao dịch của Mr Pips gần 320 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Ngã ngửa" vì bị nhân viên của Mr Pips lợi dụng danh nghĩa

Trình bày trước bục khai báo, Shark Bình dành thời gian kể về quá trình khởi nghiệp 24 năm trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đối mặt với nhiều rủi ro.

Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng cho biết, do các mô hình kinh doanh mới thường đi tắt đón đầu, chưa có hành lang pháp lý điều chỉnh, nên phải đi giữa ranh giới đúng hoặc sai.

Công ty Ngân Lượng thành lập năm 2008, nhưng đến năm 2017 mới được cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong "khoảng trống" 9 năm, Ngân Lượng nhiều lần bị các cơ quan quản lý hiểu lầm là vi phạm pháp luật, chẳng hạn như đối tượng lừa đảo yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua ví điện tử thay vì tài khoản ngân hàng.

Vì "sống trong môi trường này quen rồi", bị cáo nói có sự ngộ nhận các mô hình kinh doanh khác, trong đó có sàn Forex của Mr Pips, cũng là đổi mới sáng tạo, chưa được cấp phép chứ không phải pháp luật cấm.

Shark Bình cũng nói "ngã ngửa" khi biết nhân viên sale của Mr Pips quảng cáo với khách hàng rằng các sàn giao dịch có thể thanh toán qua "cổng Ngân Lượng của Shark Bình", cứ yên tâm không sợ mất tiền. "Bản chất đây là sự lạm dụng, mượn tên tuổi của bị cáo", người này thanh minh.

Với những lập luận đưa ra, Shark Bình mong hội đồng xét xử có sự đánh giá, phân biệt giữa đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho xã hội và việc lợi dụng vào mục đích xấu, để có bản án phù hợp, tránh cản trở tinh thần dấn thân, phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Lạc quan, tươi tắn vì "không còn gì để mất ngoài tinh thần"

Tiếp tục trình bày, Shark Bình cho biết ngay khi làm việc với cơ quan điều tra đã xác định tinh thần "nhận hết, khai tất", đồng thời chỉ đạo nộp lại toàn bộ khoản phí đã thu từ các sàn giao dịch của Mr Pips. Những việc làm này đã thể hiện thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tại phần tranh luận trước đó, luật sư của một nhóm bị hại cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị chưa tương xứng, cần tăng lên 10 - 12 năm tù. Shark Bình không đồng ý, vì như vậy là đi ngược lại chủ trương khuyến khích nộp tiền khắc phục, làm sao động viên tinh thần các bị cáo khác, "khắc phục hết rồi mà lại bị nặng hơn".

Theo lời bị cáo, đề nghị trên của luật sư có thể xuất phát từ thái độ "lạc quan, tươi tắn" tại tòa, khiến nhiều người đánh giá chưa đúng. Thực tế, sau hơn 1 năm bị tạm giam, trải qua đủ hỉ nộ ái ố, Shark Bình nói đến nay nhận thức sẽ "tù lâu án dài", không còn gì để mất ngoài yếu tố tinh thần, nên tự nhủ phải giữ thái độ lạc quan, vui vẻ để tự bảo vệ sức khỏe, tránh suy sụp, trầm cảm.

"Lạc quan còn để động viên gia đình cũng như anh em khác rơi vào cùng hoàn cảnh", Shark Bình phân trần, và mong các bị hại, luật sư thông cảm.

Ngoài nội dung trên, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng đề nghị được ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ như: không có quan hệ làm ăn với Mr Pips, thậm chí khi được đề nghị giảm phí cũng không đồng ý; luôn yêu cầu gắt gao trong việc bảo vệ quyền lợi người dùng; thấy các công ty của Mr Pips có nhiều khiếu nại nên đã chỉ đạo dừng luôn…

Cùng đó, bị cáo mong tòa cân nhắc vai trò, hình phạt đối với đội ngũ nhân viên sale, để có mức án phù hợp. Sau vụ án này, các công ty công nghệ có thể sẽ khó tuyển sale, vì tâm lý lo ngại rủi ro, thà làm công việc đơn giản hơn các mô hình kinh doanh mới.