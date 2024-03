Shark Thủy bị bắt: Bộ Công an kêu gọi người liên quan cung cấp thông tin

Như Báođã đưa tin, sáng 26.3.2024, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy ) và ông Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.