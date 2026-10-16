SHB đã nhận toàn bộ tiền bán SHBFinance từ tập đoàn Thái Lan

Vào tháng 8.2021, Ngân hàng SHB và Tập đoàn Krungsri đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance theo 2 giai đoạn. Tháng 5.2023, SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của SHBFinance cho Krungsri. SHBFinance được chuyển đổi từ công ty tài chính TNHH một thành viên thành công ty tài chính TNHH theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng SHB hoàn tất thương vụ bán SHBFinance cho tập đoàn Thái Lan ẢNH: SHB

Tới giữa tháng 7 vừa qua, SHB và Krungsri thực hiện nốt thủ tục chuyển nhượng 50% cổ phần còn lại của SHBFinance, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển SHBFinance từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB hôm qua 15.10, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB cho biết, giao dịch chuyển nhượng SHBFinance đã được hoàn tất trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026. Ngân hàng dự kiến ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ này trong quý IV năm nay.

Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri phát triển kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến.

Thời gian qua, SHB đã thực hiện phát hành thành công hơn 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các quỹ, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người lao động (ESOP), tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỉ đồng, vươn lên Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của SHB đang chờ bước phê duyệt cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước.

Cạnh đó, nghị quyết đại hội đồng cổ đông SHB 2026 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Ngày 15.10, bà Ngô Thu Hà cho biết, SHB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11/2026 và triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026. Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 58.786 tỉ đồng.

Với hơn 200.000 cổ đông, SHB là một trong những ngân hàng có cơ cấu cổ đông đại chúng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu SHB thuộc VN30 - nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao trên thị trường.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu SHB trong thời gian gần đây giảm mạnh. Trong phiên giao dịch sáng 16.10 giá cổ phiếu SHB là 10.700 đồng, tăng 2,88 điểm phần trăm so với hôm qua. Theo bà Ngô Thu Hà, giá trị sổ sách của cổ phiếu SHB đạt tới 16.000 - 17.000 đồng/cổ phiếu.