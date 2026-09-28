Shipper làm đổ 6 ly nước xin đền tiền, cách xử lý của chủ quán gây chú ý

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một quán trà sữa ở TP.HCM nhận đơn hàng gồm 20 ly nước. Đơn được chia thành 4 bịch, chủ quán hỗ trợ mang trà sữa ra tận nơi để shipper nhận hàng. Tuy nhiên, trong lúc sắp xếp đơn để chuẩn bị giao, nam shipper lớn tuổi không may làm đổ 6 ly nước.



Nhận ra sự cố, ông lập tức quay lại quán, chủ động nhận lỗi và bày tỏ mong muốn được làm lại những ly nước bị đổ. Người đàn ông cũng xin được đền tiền. Trái với sự lo lắng của nam shipper, nữ chủ quán không trách móc mà liên tục trấn an. Chị dặn nhân viên nhanh chóng làm lại 6 ly nước để giao cho khách, đồng thời không yêu cầu shipper phải bồi thường.

Shipper giao nước cho khách hàng đặt qua ứng dụng ẢNH: NVCC

Nữ chủ quán còn đề nghị nam shipper cứ mang những ly nước còn nguyên đi giao trước để khách không phải chờ lâu. Phần 6 ly nước được làm lại, chị sẽ chủ động đặt một cuốc xe khác để giao sau. Cách ứng xử nhẹ nhàng của chủ quán cùng sự trung thực của nam shipper đã nhận được nhiều lời khen. Khoảnh khắc nam shipper cúi đầu cảm ơn chủ quán sau đó khiến câu chuyện càng được nhiều người quan tâm.

Đoạn clip ghi lại tình huống nam shipper gặp sự cố đạt nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (26 tuổi) - chủ quán trà sữa ở phường Tân Định, TP.HCM cho biết khoảng 13 giờ 30 ngày 25.9 có khách đặt 20 ly nước. Thay vì đặt giao đơn hàng bình thường chị chọn dịch vụ giao hàng cồng kềnh với quãng đường hơn 5 km. Phí vận chuyển của chuyến đi là 37.000 đồng, shipper đến lấy hàng là người đàn ông khá lớn tuổi. Dù thấy đơn hàng với số lượng lớn nhưng ông không phàn nàn hay bày tỏ sự khó chịu. Sau khi phụ giúp shipper đưa hàng lên xe, chị Ngọc mở cửa vào trong.

Chị Ngọc đặt dịch vụ giao hàng cồng kềnh khi khách đặt với số lượng lớn ẢNH: NVCC

"Ít phút sau khi làm đổ 6 ly nước, chú shipper vào báo nhờ nhân viên làm lại. Mình không bắt đền mà nhẹ nhàng báo nhân viên làm lại cho chú. Chú chắp tay cảm ơn và không tin việc không phải đền tiền nước và phí ship cuốc xe mới. Mình phải trấn an và nhắc lại vài lần để chú yên tâm đi giao hàng, 6 ly nước có giá khoảng 300.000 đồng", chị Ngọc chia sẻ.

Niềm vui của chị Ngọc khi có nhiều đơn hàng mỗi ngày ẢNH: NVCC

"Đối với mình, shipper là đối tác của quán nên mình luôn tôn trọng họ. Hơn nữa, 300.000 đồng với một shipper không phải là số tiền nhỏ, có khi đó hơn cả một ngày công của họ nên mình quyết định không bắt chú đền tiền", chị Ngọc nói.

20 ly nước đặt trước đó của một khách nên chị Ngọc gọi điện báo shipper sẽ giao trước 14 ly, 6 ly còn lại sẽ có người giao sau để họ biết tình hình và không phải sốt ruột khi chờ đợi.

Chị luôn quan niệm rằng, dù khách hay shipper làm đổ nước, nếu họ nhờ quán hỗ trợ làm lại, chị vẫn sẵn lòng. Theo chị, dù có thể chịu lỗ ở một đơn hàng, quán lại giữ được thiện cảm của khách và có thể nhận được sự ủng hộ của họ trong những lần sau.

Được biết, nam shipper được chị Ngọc hỗ trợ là ông Giang Văn Sang. Cuốc xe được đặt trên ứng dụng giao hàng Be. Sau khi hoàn thành đơn hàng, chủ quán không còn giữ được số điện thoại hay thông tin liên lạc của shipper do bảo mật thông tin của ứng dụng. Hàng ngày, quán làm việc với hàng trăm shipper nên chị Ngọc luôn nhắc nhân viên đặt nước mát trước cửa để mời mọi người.

Trước khi kinh doanh trà sữa, chị Ngọc có cửa hàng quần áo riêng. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhận ra bản thân yêu thích lĩnh vực F&B nên quyết định mở quán trà sữa đầu tiên vào năm 2023. Sau khi kinh tế ổn định, chị mở thêm các chi nhánh khác, trong đó có địa chỉ ở phường Tân Định, TP.HCM.