Shopee tiên phong đưa mua sắm kết hợp giải trí thành xu hướng chủ đạo của TMĐT

Nâng tầm các chương trình giải trí bằng sức hút của dàn sao hàng đầu

Trong năm vừa qua, Shopee liên tục nâng cấp trải nghiệm của người dùng thông qua loạt chương trình giải trí được phát sóng định kỳ, khéo léo tận dụng "độ nóng" của nghệ sĩ để thổi làn gió mới vào các chương trình trên nền tảng.

Một trong những "món ăn tinh thần" quen thuộc của các tín đồ săn sale phải kể đến "Sao Thì Sao". Ngay từ khi ra mắt, chương trình đã nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ khả năng tung hứng ăn ý giữa cặp đôi host Jun Phạm - Duy Khánh cùng dàn khách mời nổi tiếng với khả năng "quăng miếng" mát tay như: Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Thanh Tâm, BB Trần, Thanh Duy, HuyR…

Cứ đến lịch phát sóng là khán giả lại “hóng” xem ai sẽ là nhân vật tiếp theo “lọt vào tầm ngắm” của bộ đôi host lắm chiêu, đồng thời không quên canh giờ săn voucher

Không kém phần sôi động, "Sao Live Đỉnh Chóp" mang đến không khí lễ hội âm nhạc, phủ sóng rộng khắp các nền tảng với sự góp mặt của loạt giọng ca thực lực như: Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Trúc Nhân, Quốc Thiên, Trung Quân, Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú…

Loạt nghệ sĩ đình đám, sân khấu hoành tráng cùng những màn trình diễn bùng nổ tại “Sao Live Đỉnh Chóp”

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, "Sao Live Đỉnh Chóp" còn ghi điểm nhờ việc đầu tư mạnh tay vào công nghệ trình diễn, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho người xem, kết hợp với những màn tung hứng duyên dáng giữa host và khách mời, tạo nên không khí giải trí trọn vẹn. Đặc biệt, khán giả theo dõi trên Shopee Live còn có thể trực tiếp tham gia các hoạt động tương tác như: Lắc siêu xu hay săn voucher.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa nội dung giải trí, công nghệ trình diễn và tính tương tác đã giúp các livestream của Shopee thu hút lượng lớn người dùng. Điều này thể hiện rõ qua trong chiến dịch sinh nhật 12.12, "Birthday Music Show - Shopee Sao Live Đỉnh Chóp" cùng livestream "Sao Thì Sao" ghi nhận hơn 13 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng.

Giữ chân người xem bằng loạt format mới lạ và nội dung dài hạn

Không chỉ khai thác sức hút từ nghệ sĩ, Shopee liên tục thử nghiệm và phát triển nhiều format chương trình sáng tạo nhằm làm mới trải nghiệm giải trí trên nền tảng. Chẳng hạn như với "Sao Tới Đây", khán giả được theo chân nghệ sĩ bước vào một "căn phòng bí mật" - nơi những câu chuyện hậu trường và chia sẻ lần đầu được công bố. Cách tiếp cận gần gũi, khai thác chiều sâu của nghệ sĩ tạo được kết nối cảm xúc, khiến khán giả không khỏi chờ đón những tập phát sóng mới.

Song song đó, Shopee còn mở rộng sang các định dạng video ngắn trên Shopee Video với những nội dung như "Bữa cơm Haha". Nhận thấy sức lan tỏa của chương trình thực tế Gia Đình Haha sau khi mùa đầu tiên khép lại, Shopee nhanh chóng phối hợp với nhà sản xuất để phát triển series phái sinh "Bữa cơm Haha", thu hút sự quan tâm từ cả người dùng trên nền tảng lẫn cộng đồng người hâm mộ sẵn có của chương trình gốc.

Các chương trình giải trí trên Shopee không chỉ tạo hiệu ứng trong thời điểm phát sóng mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sau đó

Thay vì đặt nặng yếu tố bán hàng, chương trình tập trung mang đến những phút giây thư giãn, thoải mái, từ đó "níu chân" người dùng ở lại lâu hơn. Nhiều khoảnh khắc được người hâm mộ chia sẻ, sáng tạo lại dưới nhiều hình thức khác nhau, góp phần kéo dài vòng đời nội dung và duy trì độ thảo luận trên nền tảng lẫn mạng xã hội.

Chính việc đầu tư vào các format mới lạ, giàu tính giải trí và cảm xúc đã giúp Shopee từng bước hình thành thói quen vừa xem, vừa chốt đơn của người dùng trên nền tảng. Điều này được phản ánh rõ qua các con số: Shopee Live và Shopee Video đạt tổng cộng 41 tỉ lượt xem trong năm 2025, tăng 33% so với 2024 giúp gia tăng số lượng đơn hàng bán ra thông qua các nội dung giải trí trên livestream và video review sản phẩm.

Đón chờ loạt chương trình đặc sắc "mở bát" năm Bính Ngọ

Sau một năm tạo nhiều "cú hích" ấn tượng với hàng loạt chương trình "cộp mác" riêng, Shopee tiếp tục mở màn 2026 bằng chuỗi nội dung sôi động, góp phần khuấy động không khí mua sắm trước thềm năm mới.

Nổi bật trong đó là "Sao Thì Sao" 2026 với sự góp mặt của dàn cast vở kịch "Đảo Hoa Hậu" đang gây sốt. Gia tăng sức nóng này, bộ ba mỹ nhân Ngọc Phước, Bé 7 và BB Trần tiếp tục bước vào hành trình tranh tài cho danh hiệu "Hoa Hậu Gia Nô". Dàn ứng cử viên sẽ lần lượt đối mặt với loạt câu hỏi ứng xử "khó nhằn" từ cặp "chủ - nô" Jun Phạm và Duy Khánh, hứa hẹn đem lại tiếng cười liên tục cho khán giả.

Tập 2 của “Sao Thì Sao” phiên bản “Đảo Hoa Hậu” sẽ lên sóng vào 12 giờ ngày 2.2, dự kiến tiếp tục mang đến những khoảnh khắc giải trí thả ga dịp đầu năm

Không dừng lại ở đó, Shopee còn đẩy mạnh các phiên livestream với sự tham gia của nhiều gương mặt KOLs nổi bật trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, công nghệ như Minh Tú, Lucie Nguyễn, Diệp Lê, Hannah Olala, Ngô Kiến Huy, Sam... Qua đó, người dùng được tận hưởng trải nghiệm mua sắm cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn với voucher giảm đến 4.000.000 đồng.

Dàn sao “khủng” đồng loạt đổ bộ Shopee Live, khuấy đảo các livestream mua sắm kết hợp, hâm nóng không khí sắm Tết

Với chiến lược đầu tư bài bản vào các format chương trình mang dấu ấn riêng, Shopee đang từng bước củng cố vị thế tiên phong trong kỷ nguyên mua sắm kết hợp giải trí. Việc phát triển hệ sinh thái nội dung riêng không chỉ giúp nền tảng đón đầu xu hướng thị trường mà còn tạo ra những trải nghiệm khác biệt, hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét trong năm 2026.