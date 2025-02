Show thực cảnh 'Ký ức Hội An' ra mắt phiên bản mới

Ngày 17.2, đại diện Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết vừa ra mắt phiên bản mới của show diễn thực cảnh Ký ức Hội An với việc đầu tư các hiệu ứng tiên tiến, ứng dụng công nghệ biểu diễn hiện đại.

Cụ thể, sẽ có các công nghệ biểu diễn mới, quy mô lớn, kết hợp với văn hóa truyền thống Hội An, sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo tiếp tục khắc họa câu chuyện văn hóa - lịch sử Hội An và Việt Nam trong show diễn.

Dựa trên cốt lõi lịch sử 400 năm đô thị cổ Hội An, show thực cảnh Ký ức Hội An phiên bản mới gia tăng trải nghiệm cho khán giả. Những công nghệ hiệu ứng tiên tiến ứng dụng lần này như LED mapping khổng lồ, nhạc nước kết hợp hiệu ứng lửa... Các ý tưởng sân khấu cũng được truyền tải sống động hơn nhờ ánh sáng và hình ảnh 3D kết hợp kỹ xảo giữa nước và lửa...

Theo đại diện Đảo Ký ức Hội An, việc đầu tư công nghệ biểu diễn hiện đại nhằm mang lại sự mới mẻ cho du khách. Đồng thời, show diễn tìm tòi các phương thức mới tái hiện vẻ đẹp văn hóa và lịch sử của phố cổ Hội An, tiếp tục xu hướng du lịch mới - du lịch văn hóa.

Show thực cảnh Ký ức Hội An ra mắt từ năm 2018, từng được Reuters ca ngợi "show diễn đẹp nhất thế giới" trong một bài báo năm 2019.

Phiên bản mới của Ký ức Hội An mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhạc nước tạo hình ảnh kỳ ảo ẢNH: NGUYỄN TÚ

Show diễn giới thiệu phiên bản mới với nhiều bước tiến trong nghệ thuật thực cảnh và truyền tải văn hóa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ánh sáng và các công nghệ ứng dụng nghệ thuật biểu diễn ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hiệu ứng LED mapping tái hiện Hội An kỳ ảo ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phiên bản mới tạo điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo du khách ẢNH: NGUYỄN TÚ