Kinh tế xanh

Siemens ra mắt hệ thống sạc xe điện siêu nhanh thế hệ mới

Mai Khanh
07/10/2025 07:30 GMT+7

Siemens chính thức ra mắt hệ thống sạc xe điện thế hệ mới, có thể sạc siêu nhanh cho các phương tiện cỡ lớn như xe tải nặng, xe buýt đô thị và xe buýt đường dài, đáp ứng nhu cầu về hạ tầng sạc xe điện ngày càng gia tăng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Đó là hệ thống trạm sạc SICHARGE FLEX - giải pháp tối ưu cho việc sạc xe điện với thiết kế mô-đun và khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Sản phẩm này mang lại hiệu suất vượt trội cho các mô hình trạm sạc khác nhau. Với công nghệ tiên tiến, SICHARGE FLEX không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng.

Siemens ra mắt hệ thống sạc xe điện siêu nhanh thế hệ mới- Ảnh 1.

Cột sạc MCS CCS2 làm mát bằng chất lỏng dòng điện 1.500 A

ẢNH: SIEMENS

Hệ thống sạc xe điện thế hệ mới này cung cấp giải pháp linh hoạt, có thể thích ứng với nhiều mô hình khác nhau, từ đội xe và bãi đỗ cho đến các điểm sạc dọc đường. Khác với những hệ thống sạc cố định, đơn mục đích, SICHARGE FLEX giúp tối ưu hiệu suất vận hành đồng thời bảo vệ giá trị đầu tư dài hạn cho các nhà vận hành và doanh nghiệp.

Điểm nổi trội của hệ thống này là công nghệ phân phối điện năng động, có khả năng tự động phân bổ nguồn điện thông minh đến từng điểm sạc theo nhu cầu thực tế của phương tiện, đảm bảo điện năng được cung cấp đúng nơi, đúng lúc. Với khả năng cung cấp dòng điện lên đến 1.500 A qua đầu sạc MCS, hệ thống có thể sạc siêu nhanh cho các phương tiện cỡ lớn như xe tải nặng, xe buýt đô thị và xe buýt đường dài. 

Hệ thống này cho phép đạt công suất sạc lớn trong không gian cực kỳ nhỏ gọn - lên tới 656 kW trên mỗi m². Nhờ hệ thống làm mát trước vào - trước ra, thiết bị có thể lắp đặt sát tường, giúp tối ưu diện tích trong các môi trường có không gian hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống còn rất linh hoạt khi các đầu sạc có thể được đặt cách tủ nguồn trung tâm tới 300 m. Tùy vào nhu cầu, đầu sạc có thể lắp trên sàn (chỉ cần diện tích 0,1 m² đối với CCS và 0,2 m² đối với MCS), gắn tường, hoặc treo trên cao, giúp thích ứng dễ dàng với mọi loại địa điểm lắp đặt.

Siemens ra mắt hệ thống sạc xe điện siêu nhanh thế hệ mới- Ảnh 2.

Nhu cầu sạc xe điện ngày càng gia tăng trên toàn cầu

ẢNH: SIEMENS

Hệ thống được tích hợp liền mạch trong hệ sinh thái eMobility của Siemens, mang lại khả năng kết nối và mở rộng tối đa. Giải pháp Sifinity Control dựa trên nền tảng điện toán đám mây cho phép nhà vận hành giám sát và điều khiển toàn bộ hạ tầng sạc từ xa, đảm bảo thời gian hoạt động tối đa và hiệu quả vận hành. 

Đối với các nhà vận hành bãi đỗ xe, việc tích hợp với hệ thống quản lý năng lượng thông minh DepotFinity giúp tối ưu quá trình sạc cho toàn đội xe, ngay cả khi công suất lưới điện bị giới hạn, qua đó giảm nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng tốn kém. Khi kết hợp với công nghệ phân phối điện năng động của SICHARGE FLEX, hệ thống quản lý năng lượng thông minh này giúp giảm tổng chi phí sở hữu, đồng thời vẫn duy trì hoạt động ổn định và tin cậy.

Thiết kế của hệ thống còn hỗ trợ cân bằng tải cho lưới điện, góp phần nâng cao độ ổn định và tính bền vững của hạ tầng năng lượng. Bên cạnh đó, SICHARGE FLEX được phát triển theo nguyên tắc bảo mật ngay từ thiết kế (security by design) của Siemens, tích hợp các biện pháp an ninh mạng cốt lõi như mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và khi truyền tải, cùng cơ chế khởi động an toàn (secure boot) nhằm bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.

