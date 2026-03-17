Siết chặt quy định qũy từ thiện với vốn tối thiểu 8 tỉ đồng năm 2026

Đây là một trong những yêu cầu được quy định tại Quyết định số 217/QĐ-BNV công bố các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và được Bộ Nội vụ ban hành.

Dự án Nuôi em do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành dính nghi vấn thiếu minh bạch tài chính trong thời gian qua ẢNH: FBNV

Theo Quyết định số 217/QĐ-BNV, các thủ tục hành chính được công bố thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và được thực hiện ở 3 cấp: T.Ư, cấp tỉnh và cấp xã.

Việc ban hành danh mục thủ tục hành chính mới góp phần cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 03/2026/NĐ-CP; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan thuận lợi trong quá trình thành lập, tổ chức và vận hành quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo danh mục thủ tục hành chính mới có 6 thủ tục cấp T.Ư do Bộ Nội vụ thực hiện, 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh thực hiện và 6 thủ tục hành chính cấp xã do UBND cấp xã thực hiện.

Cụ thể, ở cấp T.Ư có 6 thủ tục hành chính, gồm: cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận hội đồng quản lý quỹ; công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung hoặc đổi tên quỹ; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ; và thủ tục quỹ tự giải thể.

Ở cấp tỉnh, cấp xã cũng thực hiện 6 thủ tục hành chính tương tự đối với các quỹ hoạt động trong phạm vi địa phương. Thời hạn giải quyết thủ tục là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tên quỹ không được gắn với tên anh hùng dân tộc, lãnh đạo

Về điều kiện thành lập, quỹ phải có tên bằng tiếng Việt và không trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên của quỹ khác đã được thành lập hợp pháp trước đó; không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đáng chú ý, ban sáng lập quỹ phải đảm bảo tổng giá trị tài sản đóng góp tối thiểu 8 tỉ đồng đối với quỹ hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh. Trong đó, số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu trên 50% tổng giá trị tài sản quy đổi (trong trường hợp có đóng góp bằng tài sản).

Ngoài ra, nếu có sự tham gia góp vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài, mức tài sản tối thiểu tăng lên 10,8 tỉ đồng. Trong đó, số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu trên 50% tổng giá trị tài sản quy đổi.

Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

Quy định mới cũng siết chặt điều kiện về tên gọi và tổ chức quỹ. Theo đó, tên quỹ không được trùng lặp, gây nhầm lẫn và không vi phạm thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, không được sử dụng tên riêng của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay các chức sắc tôn giáo để đặt tên quỹ.

Quỹ có mục đích hoạt động phù hợp: hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cộng đồng, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội; hỗ trợ các đối tượng thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội; hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam và có ít nhất 3 sáng lập viên và không phải người thân thích với nhau, đáp ứng đầy đủ năng lực pháp lý. Tài sản góp vốn phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong vòng 45 ngày kể từ khi được cấp phép.

Quyết định số 217/QĐ-BNV cũng đồng thời bãi bỏ các thủ tục hành chính về quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được công bố trước đây tại Quyết định số 627/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc thay thế này nhằm bảo đảm sự thống nhất với quy định mới của Nghị định số 03/2026/NĐ-CP và cập nhật các nội dung quản lý phù hợp với thực tiễn.