Siết chặt sử dụng điện thoại ở Hà Nội: Học sinh vừa đồng tình vừa băn khoăn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường học tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, nhằm đảm bảo tập trung trong học tập và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Với nhiều học sinh, việc thắt chặt quản lý điện thoại trong trường là điều hợp lý, nhất là khi không ít bạn trẻ dễ bị cuốn vào các nền tảng giải trí thay vì tập trung học.

Các em cho rằng nhà trường nên có quy định rõ ràng để học sinh không lạm dụng điện thoại, nhưng đồng thời vẫn cần linh hoạt cho những giờ học cần tra cứu thông tin. Ngoài ra, điện thoại vẫn là một công cụ học tập nếu được sử dụng đúng cách, nhưng nó có thể trở thành yếu tố gây xao nhãng nếu không kiểm soát.

Trái với một số bạn ủng hộ việc siết chặt, nhiều học sinh lại cho rằng quy định này nên được triển khai theo hướng linh hoạt và phù hợp với thực tế hơn. Theo các em, điện thoại di động không chỉ là phương tiện giải trí, mà còn là công cụ hỗ trợ học tập và kết nối quan trọng trong cuộc sống hiện nay.

Nhờ điện thoại, học sinh có thể tra cứu nhanh thông tin, tra nghĩa của từ tiếng Anh, tham khảo tư liệu cho bài tập nhóm hoặc cập nhật các thông báo từ thầy cô. Việc cấm hoàn toàn, theo các em, có thể khiến quá trình học trở nên bị gián đoạn, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý thông tin gấp.

Bên cạnh đó, điện thoại cũng là cách để học sinh giữ liên lạc với gia đình, nhất là trong những trường hợp cần thiết về an toàn hay sức khỏe. Chính vì vậy, thay vì thu toàn bộ điện thoại trong suốt buổi học, các em mong muốn nhà trường đưa ra khung quy định rõ ràng, chẳng hạn cho phép sử dụng trong giờ ra chơi hoặc khi có sự đồng ý của giáo viên, để vừa đảm bảo kỷ luật, vừa tôn trọng nhu cầu chính đáng của học sinh.