Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, là một công ty phân phối bất động sản (BĐS) nên khi tín dụng siết chặt tín dụng, công ty nhận thấy có 3 vấn đề khó khăn diễn ra trên thị trường. Khó khăn đầu tiên là thanh khoản thị trường chậm. Trước đây, có 80 - 90% khách hàng vay mua nhà nhưng khi tín dụng hạn chế thì người vay còn khoảng 60 - 70%. Khi tín dụng siết chặt tăng cao, khách hàng mua nhà nhận thấy mức độ rủi ro nên quyết định mua nhà cân nhắc hơn. Bản thân công ty đã ghi nhận doanh thu giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ dù nguồn hàng trên thị trường ở mức cao.

Tọa đàm "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" ẢNH: ĐỘC LẬP

Khó khăn thứ 2 là người mua nhà lưỡng lự nên việc "chốt đơn" chậm hơn. Thực tế, khách hàng tìm mua nhà nhiều, có nhu cầu nhưng họ lại không quyết định mua hoặc quyết định chậm hơn.

Khó khăn thứ 3 mà ông Nguyễn Thái Bình đề cập đó là chi phí của công ty tăng cao. Trước đây, hoa hồng 1,5% vẫn có lời nhưng nay tăng gấp 3 - 4 lần vẫn không thể tăng do chi phí khuyến mãi. Dù vậy ông Bình khẳng định, thị trường đang phù hợp cho nhà đầu tư 3 - 5 năm, mua để dành nên có sự thanh lọc nhà đầu tư lướt sóng.

Ông Nguyễn Thái Bình cũng nhận định, các chủ đầu tư tung ra nhiều sản phẩm chú trọng đến dịch vụ, thiết kế. Họ cạnh tranh với nhau về sản phẩm đẹp. 6 tháng trở lại đây, những sản phẩm tung ra thị trường có giá bán hợp lý để họ tiếp cận khách hàng nhanh. Các sản phẩm sơ cấp BĐS có mức giá hợp lý hơn. Từ góc độ đó, để giải quyết khó khăn tín dụng trong nước, công ty tìm cách thích nghi như tìm khách hàng mới như Việt kiều. "Khách hàng Việt Kiều là đối tượng không chịu ảnh hưởng bởi chính sách siết tín dụng. Hiện công ty tiếp cận khách hàng từ Mỹ và châu Âu. Chính vì vậy cần có quy định gỡ khó cho đối tượng này. Lượng khách hàng này tại công ty hiện tăng gấp đôi. Việt Nam đã mở cửa cho Việt kiều mua nhà nhưng có trường hợp đi lâu nên không còn hồ sơ gốc để chứng minh", ông Bình đề xuất.

Ông Nguyễn Thái Bình kiến nghị: "Siết tín dụng đang đánh đồng. Do vậy, cần phân loại khách hàng vay đầu tiên, độ tuổi… để có lãi suất ưu đãi. Nếu không giảm lãi suất được thì ngân hàng cần chọn đối tượng ưu đãi để họ có thể tiếp cận nguồn hàng tốt hơn".