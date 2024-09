Siêu bão Yagi: Cứu hộ 9 thuyền cá của ngư dân Thừa Thiên - Huế

Ngày 6.9, Công an H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết Công an xã Điền Hương vừa kịp thời phối hợp các lực lượng địa phương, cứu hộ thành công 9 thuyền đánh cá của ngư dân trôi dạt ra biển do ảnh hưởng siêu bão Yagi.



Kịp thời ứng cứu 9 thuyền đánh cá của người dân bị trôi dạt ra biển ẢNH: TRẦN HỒNG

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 6.9, do ảnh hưởng của siêu bão số 3, tại xã Điền Hương biển động mạnh, triều cường dâng cao cuốn trôi 9 thuyền đi biển của ngư dân thôn Trung Đồng.

Nhận được tin báo, Công an xã Điền Hương nhanh chóng tham mưu chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở triển khai cứu hộ.

Thời điểm đó, biển động, sóng lớn kèm trời tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau thời gian nỗ lực, 9 thuyền của ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ cũng đưa 10 chiếc thuyền khác ở khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn.

Cơ quan chức năng yêu cầu các chủ tàu tắt các thiết bị điện để phòng chống cháy nổ, neo dây định vị chắc chắn, chủ động phòng tránh các tình huống xấu xảy ra.