Mùa đông miền Bắc đến muộn, miền Trung thiếu hụt mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trạng thái El Nino đang ở ngưỡng đạt cường độ rất mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương trong tuần thứ 2 của tháng 9.2026 ở mức 2 độ C.

'Siêu' El Nino khiến mùa đông ở miền Bắc ấm hơn mọi năm ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 10 - tháng 12.2026, trạng thái El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 98% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 5% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 2%).

Trong điều kiện xuất hiện "siêu" El Nino, xu thế nhiệt độ trung bình từ tháng 10 - tháng 11.2026 trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12.2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 10 - tháng 12.2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trong tháng 10.2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11.2026, mưa vừa, mưa to có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10 - tháng 11.2026 tại các khu vực này; tại khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Tháng 12.2026, mưa vừa, mưa to còn có khả năng xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía đông các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng.

Nắng nóng ở Nam bộ đến sớm, nồm ẩm ở miền Bắc ít xuất hiện

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 1 - tháng 3.2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Tuy nhiên, xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10 - tháng 12.2026. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong điều kiện này, tháng 1.2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 2 - tháng 3.2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Từ tháng 1 - 3.2027, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 0,6 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm; số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2.2027, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 2.2027, ở khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng và sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Ở khu vực Tây Bắc bộ, từ tháng 3.2027, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.