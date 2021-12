Siêu lừa bán 9 dự án 'ma' hơn 500 tỉ, bị can liên quan ‘chữa bệnh tâm thần’

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án liên quan bà Phạm Thị Tuyết Nhung (đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Angel Lina (trụ sở Q.1, TP.HCM) và Công ty Hoàng Gia (trụ sở ở Q.7, TP.HCM).

KLĐT bổ sung thể hiện bị can Phạm Thị Tuyết Nhung khai nhận với cơ quan công an việc lừa bán dự án "ma" chiếm đoạt tiền tỉ là làm theo sắp xếp của bị can Trần Thị Mỹ Hiền đang được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Tự lập bản vẽ, phân thành cả trăm nền đất bán chiếm đoạt tiền

Theo KLĐT bổ sung, CQĐT nhận định, bà Nhung có vai trò là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Hoàng Gia (giai đoạn từ tháng 3.2018 về sau) và Công ty Angel Lina.

Cũng theo KLĐT bổ sung, quá trình hoạt động kinh doanh từ tháng 10.2017 đến khi bị bắt, bà Nhung với tư cách giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Hoàng Gia và Công ty Angel Lina có hành vi tự lập 9 dự án khu dân cư (KDC) không có thật, gồm: Dự án Triều An (P.An Lạc, Q.Bình Tân); Dự án Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân); Dự án Liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); Dự án đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); Dự án Bùi Thanh Khiết (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh); Dự án KDC P.Linh Trung (Q.Thủ Đức); Dự án KDC Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); Dự án KDC Hiệp Thành (P.Hiệp Thành, Q.12); Dự án khu nhà ở Xuân Thới Thượng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).

Từ đó, bị can Nhung dùng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia ký 525 hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng với 397 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 533 tỉ đồng. Mặc dù giữa bị can Nhung và các chủ đất chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chưa thanh toán đủ tiền, không làm thủ tục lập dự án xin phép cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Nhung khai nhận do khách hàng có thông tin bị can Trần Thị Mỹ Hiền bị tâm thần, lo sợ khách hàng đến quậy phá đòi tiền, theo sự chỉ đạo của Hiền, Nhung đã nhận chuyển nhượng Công ty Hoàng Gia từ Hiền, sau đó đứng tên làm giám đốc, đại diện ký hợp đồng, phiếu thu nhằm hợp thức hóa số tiền hơn 17 tỉ đồng mà Hiền đã thu trước tại 2 dự án: Liên khu 5-6 và Tây Lân nhằm thỏa thuận chuyển nhượng nền đất cho khách hàng.

Sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Nhung tiếp nhận hợp đồng của các khách hàng này và sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina để tiếp tục thu tiền của khách hàng tại 2 dự án: Liên khu 5-6 và Tây Lân với tổng số tiền là hơn 4 tỉ đồng. Bà Nhung khai việc thu tiền là theo sự sắp xếp của bà Hiền, nhưng không nêu được lý do, tài liệu chứng minh.

Tài liệu cơ quan chức năng thu thập được còn thể hiện, để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, bà Hiền phân công bị can Nguyễn Ngọc Hoàng nhận chuyển nhượng Công ty Hoàng Gia từ bà Nhung để tiếp tục sử dụng pháp nhân công ty hứa hẹn chuyển nhượng nền đất thổ cư tại 2 dự án không có thật là Bùi Thanh Khiết và Tây Lân rồi cùng nhau chiếm đoạt tiền.





Đối với bị can Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh liên quan vụ án bị can Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Hoàng Gia, nên Công an chưa tiến hành đối chất giữa bị can Hiền với Nhung và người liên quan.

Công an TP.HCM kê biên, tạm giữ bao nhiêu tài sản?

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành thu giữ, kê biên, tạm ngưng giao dịch các tài sản của Phạm Thị Tuyết Nhung, Lý Văn Sinh cùng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Cụ thể, tại TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành định giá 6 thửa đất có giá trị hơn 49 tỉ đồng, còn tại Bình Thuận CQĐT tiến hành định giá 10 thửa đất có giá trị là hơn 1,8 tỉ đồng. Riêng toàn bộ 3 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang chờ kết quả định giá, CQĐT sẽ bổ sung ngay khi có kết quả định giá.

Trong vụ án này, CQĐT cũng thu giữ 1 xe ô tô do Bùi Nhật Tân đại diện bà Nhung đứng tên, kết quả định giá là hơn 1 tỉ đồng. Đồng thời CQĐT đã có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, Chi nhánh Q.9, Q.12, TP.Thủ Đức, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh.... tạm ngưng giao dịch chuyển nhượng, thay đổi hiện trạng hơn 15 thửa đất tại các quận, huyện nêu trên để phục vụ công tác xét xử, thi hành án. Đồng thời, CQĐT cũng tạm giữ số tiền 333,5 triệu đồng do thân nhân của bị can Lý Văn Sinh... giao nộp.

Làm việc với CQĐT, bị can Nhung từ chối khai báo về việc sử dụng số tiền thu được từ khách hàng thông qua thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất tại 9 dự án (trên địa bàn Q.12, Q.Bình Tân, TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, H.Bình Chánh…) và không trình bày lý do từ chối.

KLĐT bổ sung cho biết, quá trình điều tra, Công an TP.HCM nhận thấy, Nhung đã sử dụng nguồn tiền thu từ các khách hàng để chuyển khoản với số tiền rất lớn chi cho nhiều cá nhân với nội dung: chuyển nhượng quyền sử dụng căn nhà số 9, đường D8, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9; chi số tiền khoảng 10 tỉ đồng cho V.B.T liên quan dự án Labonita...

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, tổng số tiền của các bị hại trong vụ án yêu cầu phía 5 bị can bồi thường là hơn 600 tỉ đồng.