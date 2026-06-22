Siêu mẫu Anh Thư hiếm hoi tái xuất sàn diễn, ngậm ngùi thừa nhận một điều

Anh Thư tái xuất sàn diễn thời trang, có màn đọ catwalk cùng Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê trong show của Đỗ Mạnh Cường, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.
Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week lần thứ 21 khép lại bằng bộ sưu tập DMC by Do Manh Cuong SS 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo sao Việt đến tham dự như diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Hoa hậu Phương Lê, diễn viên Lãnh Thanh…
Bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường mang đến làn gió mới với phong cách thể thao hiện đại, trẻ trung. Các thiết kế cho thấy tinh thần đổi mới của nhà mốt sau hơn 2 thập kỷ làm nghề. Theo anh, mỗi bộ trang phục không chỉ mang hơi thở đương đại, giàu cá tính mà còn dễ dàng hòa nhịp với đời sống, phản ánh tư duy sáng tạo trong giai đoạn mới.
Anh Thư đọ sắc cùng 17 hoa hậu, á hậu trong show Đỗ Mạnh Cường
Show diễn của Đỗ Mạnh Cường quy tụ hơn 130 người mẫu, trong đó có Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2025 Yolina…
Bước sang chương hai, bộ sưu tập chuyển mình đầy tinh tế với những thiết kế nữ tính và mềm mại hơn. Nếu chương mở đầu được dẫn dắt bởi nguồn năng lượng trẻ trung, phóng khoáng của tinh thần thể thao, thì phần trình diễn này lại tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại qua những thiết kế đa sắc độ, từ các gam màu neon nổi bật đến bảng màu trung tính thanh lịch.
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