Siêu mẫu Anh Thư hiếm hoi tái xuất sàn diễn, ngậm ngùi thừa nhận một điều

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week lần thứ 21 khép lại bằng bộ sưu tập DMC by Do Manh Cuong SS 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo sao Việt đến tham dự như diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, Hoa hậu Phương Lê, diễn viên Lãnh Thanh…

Các thiết kế trong bộ sưu tập mới cho thấy sự thay đổi của Đỗ Mạnh Cường sau khoảng 20 năm làm nghề. Những bộ trang phục lần này giúp tôn lên tinh thần của người phụ nữ hiện đại, trẻ trung và tràn đầy năng lượng Ảnh: BTC

Bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường mang đến làn gió mới với phong cách thể thao hiện đại, trẻ trung. Các thiết kế cho thấy tinh thần đổi mới của nhà mốt sau hơn 2 thập kỷ làm nghề. Theo anh, mỗi bộ trang phục không chỉ mang hơi thở đương đại, giàu cá tính mà còn dễ dàng hòa nhịp với đời sống, phản ánh tư duy sáng tạo trong giai đoạn mới.

Anh Thư đọ sắc cùng 17 hoa hậu, á hậu trong show Đỗ Mạnh Cường

Dàn hoa hậu, á hậu nhà Uni mở màn cho show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường tại đêm bế mạc Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 21 Ảnh: BTC

Show diễn của Đỗ Mạnh Cường quy tụ hơn 130 người mẫu, trong đó có Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2025 Yolina…

Hoa hậu Ngọc Châu diện thiết kế váy trễ vai, ghi điểm bởi tinh thần trẻ trung ở độ tuổi 32. Trong khi đó Nguyễn Hoàng Phương Linh diện váy đen bó sát, tôn đường cong nóng bỏng. Còn Hoa hậu Xuân Hạnh sải bước trong thiết kế năng động nhưng không kém phần gợi cảm Ảnh: BTC

Hoa hậu Kỳ Duyên với thiết kế mang đậm tinh thần athleisure couture kết màn chương đầu tiên Ảnh: BTC

Bước sang chương hai, bộ sưu tập chuyển mình đầy tinh tế với những thiết kế nữ tính và mềm mại hơn. Nếu chương mở đầu được dẫn dắt bởi nguồn năng lượng trẻ trung, phóng khoáng của tinh thần thể thao, thì phần trình diễn này lại tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại qua những thiết kế đa sắc độ, từ các gam màu neon nổi bật đến bảng màu trung tính thanh lịch.



Bộ ba huấn luyện viên của The Face Vietnam 2026 gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Anh Thư và Hoa hậu H'Hen Niê kết màn cho show diễn của Đỗ Mạnh Cường. Hiếm hoi trở lại sàn diễn, sao phim Tuyết nhiệt đới hài hước chia sẻ: "Nghỉ diễn lâu rồi nha. Hồi xưa đi học phải gù lưng xuống cho bớt cao, rồi giờ đi diễn tự ti vì lùn nhất sàn" Ảnh: BTC

Thanh Thủy và Tiểu Vy có màn đọ sắc trong show diễn của Đỗ Mạnh Cường. Bộ đôi Hoa hậu Việt Nam diện các thiết kế nữ tính, mềm mại, ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp Ảnh: BTC