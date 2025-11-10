Siêu mẫu giàu nhất thế giới hé lộ chuyện tình với bạn trai kém tuổi

Siêu mẫu 45 tuổi đã đăng lời chúc mừng sinh nhật dành cho Joaquim Valente trên mạng xã hội, qua đó hé lộ một góc đời sống riêng tư hiếm khi được cô chia sẻ.

Cuộc sống mới sau ly hôn và sự đồng hành của bạn trai

Trong bức ảnh đăng trên Instagram, Gisele Bündchen nắm tay bạn trai kém 7 tuổi trong lúc cả hai đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Ở góc chụp cận hơn, có thể thấy đôi chân bé xíu của con trai họ thò ra từ chiếc địu trẻ em được cô đeo trên người. Tên của đứa bé hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Gisele Bündchen và bạn trai Joaquim Valente nắm tay tản bộ trên bãi biển trong khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn Ảnh: Instagram gisele

Hồi tháng 10, Gisele Bündchen - vốn là mẹ của con trai Jack (18 tuổi), Benjamin (15 tuổi) và con gái Vivian (12 tuổi) với chồng cũ Tom Brady, từng chia sẻ đôi điều về cuộc sống bên cạnh Joaquim Valente. Cô đăng một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc tập luyện thể thao, trong đó có buổi đấu tập cùng bạn trai. Người đẹp 8X cũng khuyến khích người hâm mộ duy trì vận động mỗi ngày.

Gisele Bündchen đang xây dựng sự gắn kết giữa các con trong mái ấm mới Ảnh: Instagram gisele

Nữ diễn viên phim Taxi tiếp tục đăng tải bộ ảnh đời thường, hé lộ thêm về cuộc sống riêng tư. Trong đó có khoảnh khắc con trai nhỏ chơi piano cùng một trong những anh trai lớn. Bài đăng còn bao gồm ảnh Gisele Bündchen ôm con gái Vivian trên ghế sofa và khoảnh khắc hai mẹ con cùng nhau nhảy xuống hồ nước trong khi Joaquim Valente đứng gần đó theo dõi.

Gisele Bündchen đăng video luyện tập cùng Joaquim Valente, khẳng định sự kết nối từ tinh thần đến lối sống giữa hai người Ảnh: Instagram gisele

Theo People, Gisele Bündchen và Joaquim Valente bắt đầu hẹn hò từ tháng 6.2023, chưa đầy một năm sau khi cô chính thức ly hôn cựu cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady. Trước khi nên duyên, họ đã có nhiều năm quen biết và giữ quan hệ bạn bè. Joaquim Valente là huấn luyện viên dạy võ jiu-jitsu cho con trai Gisele Bündchen và là người truyền cảm hứng để cô bắt đầu tập luyện môn võ này.

Dù đã giải nghệ nhiều năm nhưng Gisele Bündchen vẫn giữ vững danh hiệu siêu mẫu giàu nhất thế giới Ảnh: Instagram gisele

Một nguồn thân cận cho biết Gisele Bündchen trân trọng việc mối quan hệ này bắt đầu từ tình bạn, giúp cả hai tìm thấy sự tin tưởng và bình yên. Cặp đôi cùng xuất thân từ Brazil, cùng rời quê hương từ rất sớm để theo đuổi sự nghiệp, điều này tạo nên sự đồng điệu lớn trong suy nghĩ và lối sống.

Dù là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới, Gisele Bündchen lại chọn giữ kín mối quan hệ mới, tránh ồn ào và áp lực truyền thông. Nhiều bài báo nhận xét tình yêu giữa cô và Joaquim Valente phát triển "chậm mà chắc", dựa trên sự tôn trọng và đồng hành thay vì hào nhoáng.