Siêu mẫu Thanh Hằng tậu xế hộp 6 tỉ đồng

Chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ bước sang tuổi 43, siêu mẫu Thanh Hằng khiến nhiều người chú ý khi tự thưởng cho bản thân một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ nổi bật. Đây được xem như món quà mà người đẹp 8X dành cho chính mình sau thời gian dài miệt mài làm việc ở nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực giải trí.

Trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh nhận chiếc xe mới với tâm trạng hào hứng. Người đẹp cho biết bản thân luôn có niềm yêu thích đặc biệt với những mẫu xe thể thao có thiết kế mạnh mẽ, cá tính. Vì vậy, mỗi khi đạt được một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống hoặc sự nghiệp, cô thường lựa chọn cách tự thưởng bằng những món quà mang tính trải nghiệm.

Thanh Hằng thả dáng bên chiếc xế hộp vừa tậu. Khối tài sản của nữ siêu mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: NVCC

Mẫu xe mà Thanh Hằng vừa bổ sung vào bộ sưu tập là Porsche 718 Boxster Style Edition, dòng xe thể thao mui trần nổi tiếng của thương hiệu Đức. Giá lăn bánh của mẫu xe này tại Việt Nam được cho là vào khoảng 6 tỉ đồng.

Ngay sau khi nhận xe, nữ siêu mẫu đã tự mình cầm lái dạo quanh TP.HCM vào buổi tối. Với Thanh Hằng, cảm giác được lái chiếc xe yêu thích qua những cung đường quen thuộc là một trong những cách giúp cô thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. “Ngoài xe để đi làm thì chiếc xe dành cho tính cách cá nhân cũng 3 năm rồi chưa đổi. Tôi cứ đắn đo mãi hay là xe 2 cửa nhỉ? Chẳng lẽ tới 60 tuổi mới chịu chạy thì hơi lâu, thôi tới luôn”, cô chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hằng gây chú ý bởi niềm đam mê dành cho xe hơi. Trước đó, cô từng sở hữu nhiều mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp. Trong bộ sưu tập cá nhân có các dòng Porsche Macan cũng như mẫu SUV điện VF9 Plus. Dù có tài xế riêng hỗ trợ công việc hằng ngày, người đẹp vẫn thường tự lái xe trong những chuyến đi ngắn cùng bạn bè hoặc gia đình.

Chiếc xế hộp là món quà Thanh Hằng dành tặng bản thân trước thềm sinh nhật Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Thanh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khi kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào năm 2023, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng hạnh phúc bên ông xã. Cả hai được khán giả yêu mến bởi sự kín tiếng và cách đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Thanh Hằng tái xuất điện ảnh

Bên cạnh niềm vui với chiếc xe mới, Thanh Hằng còn đang có giai đoạn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh. Nữ siêu mẫu gây chú ý khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất của dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc, tham gia diễn xuất với một vai quan trọng trong phim.

Dự án được giới thiệu là một trong những tác phẩm được đầu tư lớn về bối cảnh, phục trang và phần hình ảnh, đánh dấu bước tiến mới của Thanh Hằng sau nhiều năm thành công trên sàn diễn thời trang. Trước đó, người đẹp cũng từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Những cô gái chân dài, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng hay Chị chị em em.

Phim Mesdames Thanh Sắc dự kiến ra rạp vào ngày 19.6. Ngoài Thanh Hằng, dự án còn có sự góp mặt của dàn diễn viên khác như Hồng Ánh, Lương Thế Thành…