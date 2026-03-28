Thanh Hằng diện áo tắm khoe đường cong ở tuổi 43

Thạch Anh
28/03/2026 16:53 GMT+7

Nhờ ăn uống khoa học và tích cực tập luyện, siêu mẫu Thanh Hằng giữ được vóc dáng chuẩn khi diện áo tắm.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch biển. Diễn viên phim Mẹ chồng diện áo tắm tôn đôi chân dài "thương hiệu". Sở hữu chiều cao nổi bật 1,75 m cùng vòng eo "con kiến", Thanh Hằng khiến nhiều người xuýt xoa vì sắc vóc rạng rỡ ở độ tuổi 43.

Thanh Hằng diện áo tắm khoe vòng eo thon ở tuổi 43

Thanh Hằng chú trọng ăn uống khoa học kết hợp tập luyện để giữ vóc dáng thon gọn. Từng có thời điểm, nữ siêu mẫu gây bất ngờ khi khoe số đo vòng eo của mình chạm mốc 53 cm. Vóc dáng thon thả giúp cô tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch, cá tính đến nóng bỏng, quyến rũ.

Ở tuổi 43, Thanh Hằng là chân dài đắt show trong làng mốt Việt. Ngoài ra, cô còn tạo dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất, dự kiến trở lại với vai diễn trong phim Thanh sắc. Chia sẻ về sự trở lại lần này, người đẹp 8X cho biết bản thân đã chủ động hạn chế xuất hiện trên sàn diễn trong thời gian qua để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho dự án điện ảnh.

Sắc vóc của nữ siêu mẫu khiến nhiều người xuýt xoa

Hiện tại, ngoài sự nghiệp, Thanh Hằng còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là nhạc trưởng. Cả hai thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hoặc chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng tổ ấm hạnh phúc cũng là bí quyết giúp Thanh Hằng giữ được nhan sắc trẻ trung ở hiện tại.

Mai Ngô - học trò của Thanh Hằng cũng có màn thả dáng với áo tắm tông trắng. Thiết kế xẻ sâu giúp tôn lên vóc dáng của người đẹp 9X. Ở tuổi ngoài 30, Mai Ngô tự tin khi theo đuổi phong cách gợi cảm. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc táo bạo khi diện bikini hay chuộng những thiết kế bó sát, cắt xẻ mỗi lần xuất hiện tại sự kiện

Hiền Hồ khoe dáng nóng bỏng trong chuyến du lịch mới đây. Thời gian qua, giọng ca 9X tích cực tham gia các hoạt động thể thao. Nhờ vậy, cô giữ được body săn chắc

Ca sĩ Min cũng gia nhập đường đua bikini khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Thời gian qua, nhan sắc của nữ ca sĩ được nhiều người quan tâm

Dù sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn song Ngọc Phước ghi điểm bởi cơ bụng săn chắc khi diện bikini. Thời gian qua, cô được quan tâm khi góp mặt trong vở diễn Đảo hoa hậu đang gây sốt

Siêu mẫu Thanh Hằng thay đổi thế nào sau khi lấy chồng nhạc trưởng?

Sau khi cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh xây dựng tổ ấm, Thanh Hằng thừa nhận tính cách của mình trở nên mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cô vẫn được sống là chính mình và thoải mái thực hiện đam mê.

