Siêu nhà máy nhiệt điện 1,3 tỉ USD của EVN sắp phát điện tổ máy đầu tiên

Ngày 5.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong tháng 11 này sẽ có 2 dự án nguồn điện trọng điểm được đưa vào vận hành, gồm Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ đốt than trong tháng 11, phát điện trong tháng 12 ẢNH:EVN





Trong đó, Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng vốn đầu tư trên 9.000 tỉ đồng đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 và đang căn chỉnh để phát điện trong tháng 11; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12.

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã hoàn thành 96,57%, chuẩn bị đốt than tổ máy 1 trong tháng 11, hòa lưới phát điện trong tháng 12.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 với 2 tổ máy, công suất khoảng 1.043 MW, có tổng vốn đầu tư 42.022 tỉ đồng (tương đương 1,3 tỉ USD). Khi đi vào hoạt động, siêu nhà máy nhiệt điện này sẽ cung cấp hàng năm khoảng 8,4 tỉ kWh. Trong tháng 12, EVN cũng phấn đấu khởi công Dự án nhiệt điện Quảng Trạch 2.

Trong 10 tháng qua, EVN và các đơn vị khởi công 135 công trình lưới điện và hoàn thành đóng điện 172 công trình từ 110 đến 500 kV (5 dự án 500 kV, 21 dự án 220 kV và 146 dự án 110 kV).

EVN cũng đã khởi công 2 dự án nguồn điện: Thủy điện tích năng Bác Ái, Thủy điện Trị An mở rộng; hoàn thành dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, trạm biến áp 500 kV Lào Cai và đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên...

Trong 10 tháng đầu năm, nhiệt điện than vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong nguồn điện toàn hệ thống với 124,26 tỉ kWh, chiếm 46,2%.

EVN chuẩn bị kế hoạch cung ứng điện năm 2026

Cũng theo EVN, các đơn vị trong tập đoàn đang chuẩn bị kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ điện năm 2026. EVN đã yêu cầu các nhà máy thủy điện có phương án đảm bảo an toàn công trình điện trong mùa mưa bão; đảm bảo mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2025. Các nhà máy nhiệt điện đang chủ động bảo đảm đủ nhiên liệu phát điện.

Ngoài ra, EVN cũng yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Trị An mở rộng; thi công Dự án thủy điện tích năng Bác Ái theo đúng tiến độ...

10 tháng EVN chi hơn 125 tỉ đồng cho an sinh xã hội 10 tháng đầu năm 2025, EVN và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị khoảng 125,6 tỉ đồng. EVN tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" ở nhiều địa phương với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung với tổng số tiền khoảng 31,7 tỉ đồng...



