Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/08/2025 12:44 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý Dự án điện 2 tổ chức lễ đốt dầu lần đầu lò hơi tổ máy 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, chuyển dự án sang giai đoạn khởi động tổ máy, tiến tới hòa đồng bộ và phát điện thương mại.

Ngày 18.8, tại xã Phú Trạch (Quảng Trị), EVN và Ban quản lý Dự án điện 2 tổ chức lễ đốt dầu lần đầu lò hơi tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Tham dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo Ban quản lý Dự án điện 2, việc đốt dầu lần đầu được thực hiện thành công lúc 11 giờ ngày 16.8. Đây là mốc tiến độ then chốt, khẳng định nỗ lực vượt bậc của đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân trên công trường trong hành trình đưa dự án vào vận hành, hướng tới mục tiêu hòa đồng bộ tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả 2 tổ máy vào năm 2026.

Thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1- Ảnh 1.

Các đại biểu nhấn nút tượng trưng cho việc đốt dầu lần đầu

ẢNH: THANH LỘC

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, sản lượng điện khoảng 9,1 tỉ kWh/năm. Khi vận hành, nhà máy sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bổ sung nguồn thu ngân sách khoảng 1.200 tỉ đồng/năm và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao.

Công trình sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC) tiên tiến, áp dụng các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và lọc bụi hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và quốc tế. Các chỉ số vận hành được truyền trực tuyến về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát và công khai 24/24 giờ.

Thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1- Ảnh 2.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

ẢNH: THANH LỘC

Việc thực hiện thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 không chỉ khẳng định quyết tâm của EVN, các nhà thầu và chính quyền địa phương, mà còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua lao động trên công trường.

11 nhà máy nhiệt điện sử dụng 40 triệu tấn than mỗi năm

11 nhà máy nhiệt điện sử dụng 40 triệu tấn than mỗi năm

Trung bình hàng năm, các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVN và các tổng công ty phát điện GENCO tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn than, trong đó 28 triệu tấn được sản xuất trong nước, còn lại là than nhập khẩu.

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, nhiệt điện than được huy động cao kỷ lục

Thanh Hóa sắp có nhà máy nhiệt điện LNG hơn 2,4 tỉ USD

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
