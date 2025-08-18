Thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Ngày 18.8, tại xã Phú Trạch (Quảng Trị), EVN và Ban quản lý Dự án điện 2 tổ chức lễ đốt dầu lần đầu lò hơi tổ máy 1 Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Tham dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Theo Ban quản lý Dự án điện 2, việc đốt dầu lần đầu được thực hiện thành công lúc 11 giờ ngày 16.8. Đây là mốc tiến độ then chốt, khẳng định nỗ lực vượt bậc của đội ngũ kỹ sư, cán bộ, công nhân trên công trường trong hành trình đưa dự án vào vận hành, hướng tới mục tiêu hòa đồng bộ tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả 2 tổ máy vào năm 2026.

Các đại biểu nhấn nút tượng trưng cho việc đốt dầu lần đầu ẢNH: THANH LỘC

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỉ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW, sản lượng điện khoảng 9,1 tỉ kWh/năm. Khi vận hành, nhà máy sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bổ sung nguồn thu ngân sách khoảng 1.200 tỉ đồng/năm và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao.

Công trình sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC) tiên tiến, áp dụng các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và lọc bụi hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và quốc tế. Các chỉ số vận hành được truyền trực tuyến về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát và công khai 24/24 giờ.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: THANH LỘC

Việc thực hiện thành công đốt dầu lần đầu tổ máy 1 không chỉ khẳng định quyết tâm của EVN, các nhà thầu và chính quyền địa phương, mà còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua lao động trên công trường.