Siêu phẩm võ thuật 'Cơn thịnh nộ' càn quét phòng vé từ Trung Quốc đến Bắc Mỹ

Ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 11.6, phim điện ảnh Cơn thịnh nộ do "thần đồng võ thuật" Tạ Miêu đóng chính nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 doanh thu phòng vé. Trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 12 đến 14.6, tổng doanh thu phim vượt mốc 13,9 triệu USD, đồng thời giữ vị trí top 1 phòng vé liên tiếp trong 3 ngày. Theo China box office, doanh thu đến ngày 16.6 là 16,8 triệu USD.



Cơn thịnh nộ đang được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tái thiết lập những chuẩn mực mới cho dòng phim hành động đối kháng châu Á ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM CƠN THỊNH NỘ

Tham vọng vượt mặt phim Thành Long trên đấu trường quốc tế

Không chỉ càn quét phòng vé Trung Quốc, Cơn thịnh nộ cũng đã chính thức đổ bộ các rạp chiếu Bắc Mỹ từ ngày 12.6 và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bộ phim hiện đang sở hữu điểm số chuẩn mực trên chuyên trang Rotten Tomatoes với 97% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và 95% từ công chúng. Trang tin điện ảnh Koimoi phân tích, với mức doanh thu mở màn 3 ngày đầu tại Bắc Mỹ đạt 2,8 triệu USD, Cơn thịnh nộ có cơ hội chen chân vào top 5 phim hành động có doanh thu toàn cầu cao nhất năm 2026 (hiện đang được dẫn đầu bởi Blades of the guardians với 215,4 triệu USD).

Giới chuyên môn quốc tế hiện đang đặt Cơn thịnh nộ lên bàn cân với loạt phim Karate kid đình đám có sự tham gia của ngôi sao võ thuật Thành Long để dự đoán tiềm năng đường dài.

Sự thành công về mặt thương mại của Cơn thịnh nộ không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên. Bộ phim do đạo diễn Kenji Tanigaki thực hiện, xoay quanh hành trình của Vương Vĩ (Tạ Miêu) và nhà báo Navin (Joe Taslim) trong cuộc chiến triệt phá một tập đoàn tội phạm tàn bạo.

Theo Variety, dưới góc nhìn chuyên môn, tác phẩm này đã thiết lập một chuẩn mực mới cho dòng phim cận chiến đối kháng, vốn đang bị bão hòa bởi kỹ xảo CGI tại Hollywood. Bài phê bình chuyên sâu trên tờ The New York Times cũng không tiếc lời ca ngợi cấu trúc hành động của bộ phim và ví các phân cảnh bạo lực tại đây phức tạp buộc người xem phải chứng kiến trực diện từng cú ra đòn chân thực của các diễn viên.