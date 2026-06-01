Phim có Ngọc Trinh không bán được vé, doanh thu hiện tại ra sao?

Theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày 1.6, phim Thẩm mỹ viện âm phủ có sự tham gia của Ngọc Trinh, Xuân Lan chỉ còn lại 3 suất chiếu. Doanh thu trong ngày của phim là 0 đồng, xếp cuối phòng vé cùng với Đại tiệc trăng máu 8 và Phổi sắt. Hiện tại, tác phẩm kinh dị này có tổng doanh thu là 12,6 tỉ đồng, đứng trước nguy cơ thua lỗ khi rời rạp.

Tâm huyết của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh thử sức ở dòng phim kinh dị sau thành công của Chị dâu ẢNH: NSX

Thẩm mỹ viện âm phủ là phim kinh dị của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàn, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Ngọc Trinh trong một hình ảnh u tối và nhiều thử thách hơn trên màn ảnh. Phim xoay quanh Thanh, một bác sĩ ngoại khoa. Ngay trong ngày được Thuận (do Lê Xuân Tiền đóng) cầu hôn, biến cố xảy ra khiến anh rơi vào hôn mê. Để cứu người mình yêu, Thanh chấp nhận bước vào một bệnh viện thẩm mỹ hẻo lánh, nơi vẻ đẹp không còn là một lời hứa ngọt ngào mà dần trở thành cánh cửa dẫn tới những vùng tối của cõi âm.

Bên cạnh Ngọc Trinh, phim còn có sự tham gia của Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vy, Võ Phương Linh, Khazsak… Dù được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của loạt phim kinh dị như Quỷ nhập tràng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng song khi ra rạp, Thẩm mỹ viện âm phủ lại không thể tạo cơn sốt ở phòng vé. Phim có doanh thu không mấy khả quan, đặc biệt là sau khi những bình luận trái chiều về tác phẩm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, khi chia sẻ về dự án, Ngọc Trinh cho biết dù là tay ngang nhưng cô luôn dành tâm huyết, thái độ nghiêm túc cho mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh và Thẩm mỹ viện âm phủ cũng không ngoại lệ. Lần trở lại này, cô muốn khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác, không chỉ là vai diễn gắn với nhan sắc, mà là người có nội tâm, có nỗi sợ và có những góc tối mà trước đây bản thân chưa từng thể hiện trong các tác phẩm điện ảnh.

Thu về hơn 12 tỉ đồng, phim Thẩm mỹ viện âm phủ đứng trước nguy cơ thua lỗ ẢNH: NSX

Ngọc Trinh cũng chia sẻ đóng phim kinh dị liên quan thế giới sắc đẹp là một trải nghiệm đặc biệt. Chân dài 8X tâm sự: “Kịch bản phim đặt ra câu hỏi: khi con người quá ám ảnh với vẻ đẹp thì điều gì sẽ xảy ra? Với tôi, đây là một sự liên tưởng rất thú vị. Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tôi hiểu áp lực về ngoại hình hoàn hảo. Bộ phim cho chúng ta nhìn lại câu chuyện đó ở một góc độ khác, vừa thực tế, vừa có phần rùng rợn”.

Trái ngược với Thẩm mỹ viện âm phủ, phòng vé Việt thời gian qua chứng kiến sự thành công của những tác phẩm kinh dị với doanh thu trăm tỉ, trong đó đáng chú ý là Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Tác phẩm có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn đã vượt mốc 200 tỉ đồng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Còn Quỷ nhập tràng 2 cũng “về đích” với hơn 134 tỉ đồng, Heo năm móng với hơn 124 tỉ đồng.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Doraemon Movie 45 hiện vẫn giữ cơn sốt trên thị trường, thu về hơn 7,4 tỉ đồng trong ngày 1.6, với hơn 99.000 vé bán ra. Con số này giúp tác phẩm bỏ xa các đối thủ còn lại. 4 vị trí trong top 5 lần lượt thuộc về Ngôi đền kỳ quái 5 (hơn 1 tỉ đồng), Ốc mượn hồn (hơn 951 triệu đồng), Tạm biệt Gohan (hơn 760 triệu đồng) và Kumanthong ác quỷ dẫn đường (hơn 179 triệu đồng).