Siêu thị ở P.Xuân Hương - Đà Lạt xin lỗi vụ khám xét bé trai 10 tuổi

Ngày 14.10, lãnh đạo UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đại diện siêu thị GO đóng trên địa bàn phường đã trao thư xin lỗi đến gia đình bà N.V.X.T, liên quan vụ bảo vệ siêu thị khám xét bé trai 10 tuổi vì nghi bé lấy cắp thanh socola.

Ban giám đốc siêu thị ở P.Xuân Hương - Đà Lạt thừa nhận thiếu sót và gởi thư xin lỗi vụ bé trai 10 tuổi bị kiểm tra vì nghi lấy trộm socola ẢNH: LÂM VIÊN

Trong thư xin lỗi, Giám đốc siêu thị GO (ở P.Xuân Hương - Đà Lạt), nêu rõ: "Ngay khi nhận được phản ánh của quý khách, Ban giám đốc đã tổ chức họp nội bộ để làm rõ sự việc và ghi nhận thiếu sót trong quá trình xử lý tình huống, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em, những đối tượng cần được người lớn đối xử với sự tôn trọng và thấu hiểu hơn".

Ban giám đốc siêu thị GO cho rằng sự việc xảy ra ngoài ý muốn, xin tiếp thu và chấn chỉnh ngay quy trình đối với an ninh, bảo vệ tại siêu thị Đà Lạt, khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay lập tức và hoàn thiện quy trình của đội ngũ nhân viên an ninh tại siêu thị… và thành thật xin lỗi gia đình khách hàng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.10, bà N.T.X.T (mẹ của bé trai 10 tuổi) đăng tải lên mạng xã hội cho biết con trai bà đi cùng anh họ vào siêu thị. Tại đây, do nghi ngờ bé lấy trộm một thanh socola, nhân viên bảo vệ siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, tách khỏi khu vực mua sắm để kiểm tra, khám xét mà không có sự hiện diện của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Khi trích xuất camera an ninh, bảo vệ ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó đã đặt lại đúng vị trí cũ. Không phát hiện hành vi lấy cắp, nhân viên an ninh chỉ nói: "Xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".

Sau khi biết sự việc, bà T. tỏ ra rất bức xúc và đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị, nhưng sau một ngày vẫn chưa nhận được phản hồi. Đến chiều 12.10, bà T. cho biết phía siêu thị đã mời gia đình lên làm việc. Tại buổi họp, bộ phận an ninh của siêu thị đã xin lỗi và thừa nhận có sai sót trong quá trình xử lý. Nhưng gia đình bé trai 10 tuổi chưa đồng thuận với việc xin lỗi này và chờ phản hồi chính thức từ phía siêu thị.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, dù người mẹ không gởi đơn đến phường nhưng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, phường đã chủ động đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ việc xảy ra tại siêu thị GO ở P.Xuân Hương - Đà Lạt.