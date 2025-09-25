Sinh viên đến trường không cần mua đồ ăn sáng

Đúng 7 giờ sáng, hàng ngàn hộp xôi, cốm dẹp… đã được xếp sẵn, hàng dài sinh viên háo hức chờ nhận. Các cô giáo diện áo dài thật đẹp, chuẩn bị phát xôi.

Các tình nguyện viên hồ hởi chuẩn bị, chờ sinh viên đến nhận xôi, cốm dẹp... ẢNH: AN VY

Triệu Yến Nhi, tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến các cô giáo trong tà áo dài trao tận tay những phần ăn sáng. "Thực đơn hôm nay có xôi, cốm dẹp, bánh tét… Thấy tụi mình còn chần chừ, các cô nhiệt tình mời gọi. Mình cảm thấy rất ấm lòng và thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Vậy là hôm nay, sinh viên khi đến trường không cần phải mua đồ ăn sáng", Nhi chia sẻ.

Yến Nhi (ngoài cùng bên trái) và các bạn tân sinh viên đến từ Khoa Ngôn ngữ Anh háo hức với món quà vừa nhận ẢNH: AN VY

Cùng cảm xúc, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, tân sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế, hào hứng kể: "Mình biết chương trình qua fanpage của trường nên rủ bạn bè đến nhận. Hôm nay, mình dậy sớm hơn mọi người để đến trường nhận phần xôi miễn phí. Xôi ngon lắm, còn các cô thì dễ thương, thân thiện".

Tiên (bên phải) cho biết bạn đến trường sớm hơn mọi ngày để nhận xôi do chính tay các cô giáo chuẩn bị ẢNH: AN VY

Chỉ sau vài phút, tại quầy phát đồ ăn, sinh viên tới nhiều hơn tạo nên không khí rất sôi động. Ai nấy đều hồ hởi, háo hức. Không chỉ nhận xôi, sinh viên còn được tặng thêm các phần trái cây.

Các cô giáo ân cần gửi tặng xôi cho sinh viên ẢNH: AN VY

Dương Hoàng Dung, sinh viên năm 2 Khoa Xã hội học, chia sẻ rằng đây là lần thứ 2, bạn nhận xôi từ chương trình. Đợt này, Dung còn đăng ký làm tình nguyện viên để lan tỏa niềm vui. "Năm ngoái, tụi mình nhận xôi trong một buổi học, quy mô nhỏ hơn lần này. Khi biết các cô cần tình nguyện viên, mình đăng ký ngay để mang "hương xôi nhân văn" đến các bạn khác", Dung chia sẻ.

Ngoài các phần xôi, sinh viên còn được nhận thêm trái cây ẢNH: AN VY

Chương trình "Hương xôi nhân văn" do Chi hội Nữ trí thức Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, khởi xướng bởi GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Chi hội trưởng. Cô Văn Thị Nhã Trúc, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh, cho biết: "Đợt này, chúng tôi chuẩn bị 3.000 phần xôi, 1.000 phần cốm dẹp và 2.000 phần bánh tét để tặng sinh viên, đặc biệt là các bạn tân sinh viên. Mục tiêu là mang đến cảm giác chào đón nồng nhiệt, giúp các bạn cảm nhận tình thầy trò và sự gắn kết với nhà trường ngay từ những ngày đầu".

Một tân sinh viên hạnh phúc, chụp ảnh để khoe lên mạng xã hội món quà vừa mới nhận ẢNH: AN VY

Theo cô Trúc, chương trình còn truyền tải tinh thần nhân văn, giúp sinh viên có một khởi đầu đại học đầy kỷ niệm đẹp. Các phần ăn được chuẩn bị từ nguồn xã hội hóa, với sự đóng góp từ Chi hội Nữ trí thức, thầy cô trong trường, nhà chùa và nhiều nhà hảo tâm. Gần 100 người, bao gồm sinh viên tình nguyện và ban tổ chức, đã cùng tham gia chuẩn bị từ khâu hậu cần, cắt bánh tét, đóng hộp cốm dẹp đến dán sticker…

Các cô giáo mong muốn sinh viên có trải nghiệm thật vui tại mái trường đại học ẢNH: AN VY

So với hai lần tổ chức trước, chương trình lần thứ 3 có quy mô lớn hơn. Lần đầu, các cô chuẩn bị 300 phần xôi gấc và xôi nếp cẩm. Lần thứ 2, 400 phần xôi được trao tận tay sinh viên. Ngoài ra, các cô còn gửi xôi đến chùa Diệu Pháp, tịnh xá Ngọc Quang, chùa Lâm Quang, chùa Chantarangsay… "Dù đợt này vất vả hơn vì số lượng lớn, nhưng chúng tôi ai cũng vui vì được lan tỏa yêu thương, tạo nên không gian chia sẻ đậm chất nhân văn cho sinh viên trường mình", cô Trúc tâm sự.