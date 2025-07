Sinh viên giúp địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách

Những công trình rất ý nghĩa, thiết thực

Là địa phương thụ hưởng những công trình của sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, anh Nguyễn Hữu Tình, chuyên viên Trung tâm hành chính công xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp (sáp nhập từ các xã: An Nhơn, An Hiệp, An Phú Thuận, Phú Hựu và thị trấn Cái Tàu Hạ), cho biết các công trình, phần việc các bạn mang về cho địa phương rất ý nghĩa, thiết thực.

Vận chuyển dây điện thực hiện tuyến đèn đường cho người dân ẢNH: Đ.T

"Đây là những công trình thuộc diện cấp bách của địa phương cần được thực hiện trọng tâm trong năm. Nên khi các bạn về thực hiện những công trình này người dân rất vui mừng, phấn khởi", anh Tình nhấn mạnh.

Các công trình thuộc diện cấp bách ở địa phương, theo anh Tình, có thể kể đến là tuyến đèn thắp sáng đường nông thôn. Anh Tình cho biết tuyến đèn này trước đây do người dân tự đóng góp và trang bị nên chất lượng không đảm bảo. Sau thời gian thì xuống cấp và không còn sử dụng được nữa.

"Đây lại là tuyến đường huyết mạch, người dân sinh sống, di chuyển, giao thương rất đông, nhưng buổi tối không có điện đường rất bất tiện. Người dân nhiều lần đề xuất, nhưng kinh phí quá lớn nên chưa thể thực hiện được. Chính vì thế, khi sinh viên về thay mới lại cho tuyến đèn đường này, người dân ai cũng vui mừng", anh Tình chia sẻ.

Kéo và cố định dây lên trụ điện ẢNH: Đ.T

Ngoài ra, anh Tình cho biết đội hình sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng đã hỗ trợ địa phương thực hiện số hóa địa chỉ đỏ Đền thần An Phú Thuận. "Bây giờ, người dân hoặc du khách khi đến đây có thể quét mã QR để cập nhật thông tin về đền thần, rất tiện ích. Trước đây người dân chỉ thấy được địa điểm chứ không có bảng thông tin, nên khi các bạn làm được công trình này thì rất có ý nghĩa cho địa phương", anh Tình nhìn nhận.

Để thực hiện được các công trình lắp đặt tuyến đường điện dài 3 km ý nghĩa và thiết thực cho địa phương, Đỗ Khánh An, Đội trưởng đội hình thường trực tại xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp trước đây, cho biết các bạn đã làm việc bất kể thời tiết khắc nghiệt.

Khánh An kể: "Trong thời gian thực hiện chiến dịch, có những ngày nắng rất gắt nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện các bạn vẫn nhiệt huyết, hăng say làm việc và thành quả là hoàn thành công trình trước tiến độ được giao".

Nâng cấp các tuyến đường quê ẢNH: Đ.T

Theo Khánh An, công đoạn vất vả và tốn nhiều sức nhất là kéo dây và lên dây điện, do cần các bạn trên trụ và ở dưới kéo phải phối hợp với nhau để đảm bảo dây điện căng và trụ đèn được thẳng.

Vì quá trình thực hiện nhiều vất vả, nên khi hoàn thành tuyến đèn đường, ánh sáng được bật lên, Khánh An cho biết cả đội hình đều vui mừng. "Vui đến nỗi chúng mình thực hiện "hành quân" từ trụ đèn cuối cùng lên trụ đèn đầu tiên để cùng ngắm nhìn thành quả những ngày thực hiện. Càng vui hơn là lúc "hành quân" như vậy, người dân dọc tuyến đường cùng ra ngắm ánh đèn trước nhà họ. Các cô chú chạy ra ôm, bắt tay và nói với chúng mình rằng: nhìn đèn sáng, đi đứng trong đêm được dễ dàng hơn, cô chú vui lắm", Khánh An hạnh phúc kể.

Đáp ứng nhu cầu thực tế

Nguyễn Hoàng Duy, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Chỉ huy phó thường trực Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của trường, cho biết ngoài những hoạt động định kỳ, thường xuyên như các năm trước, chiến dịch năm nay của trường đã chủ động thực hiện các công trình, phần việc mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng theo tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

"Trong đó, trọng tâm là việc chăm lo cho các đối tượng, gia đình khó khăn, nhà ở xuống cấp có được nơi ở, sinh hoạt đảm bảo an toàn, hiệu quả và cuộc sống tốt hơn song hành cùng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ. Bên cạnh đó, nắm bắt được tình hình về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước, Ban Chỉ huy chiến dịch của trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu tại các địa phương, đơn vị từ đó thành lập các đội hình xung kích, tình nguyện hỗ trợ, nhất là việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trong các giai đoạn trước, trong và sau sáp nhập, vận hành bộ máy mới", Hoàng Duy chia sẻ.

Hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền 2 cấp ẢNH: Đ.T

Tham gia trong đội hình hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Trần Văn Hiệp, đội phó của đội hình tại xã An Nhơn Tây, TP.HCM (sáp nhập của xã Phú Mỹ Hưng, An Phú và An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM), cho biết các bạn đã hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký khai báo tình trạng hôn nhân, đất đai, khai tử…; hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính, điền, khai các thông tin; nhập và nộp hồ sơ trực tuyến lên trang dịch vụ công giúp các thủ tục trở nên nhanh chóng và dễ dàng xử lý.

"Hoạt động của đội hình tình nguyện đã giúp người dân làm các thủ tục trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, các ông bà lớn tuổi gặp khó khăn về giấy tờ thủ tục cũng đã được tình nguyện viên hỗ trợ giúp làm ngắn thời gian chờ đợi và thực hiện suôn sẻ hơn. Mỗi lúc như vậy, người dân luôn cười rất tươi và cảm ơn sinh viên tình nguyện. Ngoài ra cũng sẽ giúp người dân làm quen với các thủ tục để sau này mọi người có thể tự thực hiện tại nhà thay vì phải lên cơ quan nhà nước thực hiện. Từ đây quá trình chuyển đổi số tại địa phương ngày càng được thực hiện tốt hơn, hệ thống điều hành chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành thông suốt và nhanh chóng hơn", Hiệp kể.