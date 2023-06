Sinh viên học gần 5 năm chưa được tốt nghiệp, trường ĐH nói gì?

Bức xúc vì chương trình học kéo dài gần 5 năm

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Cù Thị Bích Phượng, sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng Trường ĐH Văn Lang, cho biết: "Em nhập học chính thức vào ngày 5.9.2018, niên khóa 2018-2022. Tuy nhiên, đến nay, khoa và trường vẫn chưa hỗ trợ cho em và các bạn cùng khóa tốt nghiệp dù em không bị rớt môn hay nợ môn từ những học phần trước".

Theo Bích Phượng, dịch Covid-19 đã làm hoãn tiến độ và khoa nói kéo dài chương trình đến tháng 12.2022. Sau đó, khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học tổ chức họp lớp, thông báo đến cuối tháng 3.2023 sẽ kết thúc chương trình học. Tuy nhiên, đến tháng 4.2023, sinh viên vẫn chưa hoàn thành nốt một môn lý thuyết và cũng chưa được xúc tiến để thi tốt nghiệp.

Sinh viên ngành điều dưỡng Trường ĐH Văn Lang TRƯỜNG VĂN LANG

"Tính đến thời điểm hiện tại em và các bạn đã phải học năm thứ 5 mặc dù chương trình có thời gian đào tạo là 4 năm. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và đời sống của gia đình em trong thời gian dài. Ba mẹ em từng ngày mong mỏi em tốt nghiệp đi làm để phụ giúp gia đình nhưng hiện giờ em không thể tìm công việc theo chuyên ngành được vì chưa tốt nghiệp", Phượng cho hay.

Được biết, Phượng đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ GD-ĐT về việc Trường ĐH Văn Lang chậm xếp lịch học và thi tốt nghiệp cho sinh viên ngành điều dưỡng khoá 2018-2022. Phượng có nêu các trường hợp sinh viên cùng khoa (ngành kỹ thuật xét nghiệm y học) của Trường ĐH Văn Lang, cũng như sinh viên ngành điều dưỡng của các trường khác đều đã được tốt nghiệp đúng thời hạn dù cùng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau khi nhận được đơn của sinh viên, ngày 19.4, thanh tra Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang yêu cầu xem xét, giải quyết, trả lời cho sinh viên và gửi kết quả về thanh tra bộ.

Cuối tuần này họp hội đồng xét tốt nghiệp?

Trao đổi với phóng viên BáoThanh Niên, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết: "Ngay sau khi nhận được công văn của thanh tra Bộ GD-ĐT, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo khoa Điều dưỡng và và Kỹ thuật y học cùng các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh từng vấn đề sinh viên phản ánh. Tiếp theo, nhà trường giao cho trưởng phòng giám sát thanh tra tổ chức gặp mặt sinh viên Bích Phượng để lắng nghe ý kiến và giải đáp các nội dung sinh viên đã phản ánh, cũng như trao đổi về kế hoạch đào tạo và thời gian xét, tổ chức tốt nghiệp của ngành điều dưỡng khóa 2018-2022".

Theo tiến sĩ Tuấn, trường đã giải thích rõ với sinh viên lý do kế hoạch đào tạo bị kéo dài. "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài từ 2020 đến cuối năm 2021, trường đã phải điều chỉnh kế hoạch đào tạo ứng phó với tình hình dịch bệnh. Điều dưỡng là một ngành đặc thù có nhiều học phần phải đi thực tế, sinh viên phải thực hành nghề nghiệp trực tiếp tại bệnh viện, giảng viên bao gồm nhiều chuyên gia là các nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên nhiều giảng viên là nhân sự tại các bệnh viện phải trực tiếp tham gia công tác chống dịch, không thể tham gia giảng dạy theo kế hoạch đào tạo", tiến sĩ Tuấn thông tin.

Thêm vào đó, trong giai đoạn dịch cũng như sau dịch, các bệnh viện rất nghiêm ngặt công tác kiểm soát dịch nên không tiếp nhận sinh viên thực tập và thực hành. Trường đã nhiều lần phải lùi việc thực hành, thực tập của sinh viên.

"Đến nay, các học phần thực hành bệnh viện của học kỳ cuối và môn lý thuyết cuối đã được hoàn thành trong tháng 5. Đến ngày 26.5, sinh viên ngành điều dưỡng đã hoàn thành chương trình đào tạo và có thể xem bảng điểm trên hệ thống. Việc tổ chức xét tốt nghiệp theo kế hoạch sẽ được thực hiện và công bố kết quả cho sinh viên sau 2 ngày họp hội đồng", tiến sĩ Tuấn chia sẻ.

Trường cũng đã có công văn giải trình gửi thanh tra Bộ GD-ĐT về những phản ánh của sinh viên Cù Thị Bích Phượng.

Theo tiến sĩ Tuấn, vào ngày 16.6 tới đây (cuối tuần này), Trường ĐH Văn Lang sẽ tổ chức họp hội đồng xét tốt nghiệp.