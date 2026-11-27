Sáng 27.11, Đại học Huế phối hợp với tổ chức Children of Vietnam (COV) thực hiện chương trình gặp mặt, giao lưu và trao chứng nhận học bổng Bright Scholars – Vì ngày mai tươi sáng cho tân sinh viên Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

PGS-TS nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế, phát biểu tại buổi trao học bổng ẢNH: ANH KHANG

Có 8 tân sinh viên của Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ nhận học bổng với số tiền 32 triệu đồng/sinh viên/năm và tổng số tiền học bổng toàn khóa 5 năm lên đến 160 triệu đồng/sinh viên.

Bên cạnh đó, có 7 tân sinh viên của Trường đại học Ngoại ngữ nhận học bổng 32 triệu đồng/sinh viên/năm, toàn khóa 4 năm 128 triệu đồng/sinh viên.

8 sinh viên năm nhất của Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế vinh dự nhận học bổng ẢNH: ANH KHANG

Tham dự buổi trao học bổng có ông Võ Đình Anh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện tổ chức Children of Vietnam tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế; GS-TS Trần Đăng Hòa, Phó giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các trường đại học, giảng viên và sinh viên.

Theo PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế, 8 tân sinh viên khóa 2026 - 2031 của trường được nhận học bổng Bright Scholars ngay từ năm học đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt đối với các em vừa bước vào giảng đường đại học, phải thích nghi với phương pháp học tập mới, kỹ năng tự học, định hướng nghề nghiệp, cân đối các chi phí.

Đặc biệt, với sinh viên theo học các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, quá trình đào tạo không chỉ đòi hỏi sự tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn cần sự đầu tư đáng kể cho hoạt động thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng và cập nhật những tiến bộ công nghệ.

"Sự hỗ trợ từ chương trình Bright Scholars sẽ góp phần giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện để sinh viên tập trung hơn vào học tập, mạnh dạn theo đuổi các ý tưởng sáng tạo và phát huy tiềm năng của bản thân", PGS-TS Nguyễn Quang Lịch chia sẻ.

Ông Võ Đình Anh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện tổ chức Children of Vietnam tại Việt Nam (bên trái), trao đổi với Ban giám hiệu Trường đại học Kỹ thuật và công nghệ - Đại học Huế ẢNH: ANH KHANG

Tiêu chí để sinh viên nhận được học bổng này rất khắt khe: sinh viên năm nhất, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị; ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi cha, mẹ hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình đông con, chưa đến độ tuổi lao động.

Các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo cần giúp đỡ duy trì việc học... nhưng đạt học lực giỏi, khá hoặc đoạt giải các cấp trong các năm học THPT, đồng thời chưa nhận được học bổng của các tổ chức, cá nhân khác.